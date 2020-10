Hockeyclub Tilburg baalt van harde coronamaatregel: 'We kunnen ons er alleen maar bij neerleggen'

Wachten op privacy instellingen... Voorlopig de laatste training bij hockeyclub Tilburg (Foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 Nieuwe maatregelen maken einde aan contactsport boven de 18 jaar oud

Vier weken geen amateursport meer voor volwassenen. Die nieuwe coronamaatregel komt hard aan bij hockeyclub Tilburg, waarvan het eerste team op hoofdklasseniveau speelt. Zowel sportief als op clubniveau is het momenteel incasseren. "We wisten dat dit er aan zat te komen", verzucht trainer Jeroen Delmée. Ook voorzitter Rob Kluyt is in mineur. "Het gaat om heel veel geld."

Wedstrijden van de 2500 leden van HC Tilburg gaan de komende maand dus niet door. Ook het eerste herenteam dat in de hoofdklasse speelt, verschijnt voorlopig niet op het kunstgras. Dinsdagavond werkte de ploeg van Jeroen Delmée de laatste training af. "Vier weken niet spelen is wel erg lang. Daarna hebben we nog minimaal twee weken nodig om weer wedstrijdfit te worden. Dan is het al bijna weer december", zegt Delmée.

Reisbewegingen

Hij snap dat het kabinet de reisbewegingen wil beperken. "Aan de andere kant is de kans dat spelers op het veld besmet raken vrij minimaal. We kunnen ons er alleen maar bij neerleggen", zegt Delmée.

De teams in de hoofdklasse hebben gezamenlijk een brief geschreven om niet als amateursport, maar als professionele bedrijfstak te worden aangemerkt. Het trainen en spelen van wedstrijden behoort dan tot de mogelijkheden. "Onze spelers zijn professionals en er gaan flinke budgetten in het hockey rond. Misschien kunnen we nog iets bereiken. Maar eerlijk gezegd heb ik vrij weinig hoop."

Delmée wil het liefst zo snel mogelijk weer spelen. "Ook al is het zonder publiek een trieste ambiance, je wil toch hockeyen. Dat is ook goed voor de sport."

Portemonnee

De sportieve tijdelijke lockdown gaat de Tilburgse club ook in de portemonnee voelen. "We hebben hoge vaste kosten omdat we de spelers uit de hoofdklasse betalen", vertelt voorzitter Rob Kluyt. "Het gaat om drie tot zeven ton per hoofdklasseteam in Nederland."

Hoeveel de Tilburgse hockeyers in totaal verdienen maakt de club niet bekend. Kluyt: "Het gaat om veel geld. We hebben ook internationals. Daar moeten we ook de huisvesting voor regelen."

