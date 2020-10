Adopteer een varken: om te knuffelen of om op te eten

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Maarten Rooijakkers (59) begint adoptiebureau voor varkens

Maarten Rooijakkers (59) had vroeger 800 zeugen in zijn stal in Aarle-Rixtel. Maar de kraamkamers staan leeg, want het roer gaat om. Maarten kon een deel van zijn stallen met de nieuwe milieuregels niet meer aanhouden. Een paar varkens zullen er nog wel te vinden zijn: niet meer om te fokken, maar om te adopteren. En Maarten heeft nog meer plannen om zijn varkensbedrijf te redden.

de Griendt Jolien van Geschreven door

“Dit was onze binnenstal”, vertelt Maarten. “Maar dat gaat we volstorten met strandzand, zodat je hier binnen kunt beachvolleyballen. En er komt natuurlijk een zandbak voor kinderen. Hoe mooi is dat?"

Maarten is nu weer vol goede moed, maar toen hij in 2017 te horen kreeg dat de milieuregels in Brabant vervroegd werden, moest hij wel even slikken. “Dat kwam bij mij wel hard binnen, want als ondernemer moet ik zes jaar eerder investeringen doen dan waar we rekening mee hadden gehouden. Dat doet pijn.”

“Op de Porcus Campus kun je op een leuke manier leren waar ons voedsel vandaan komt."

Maarten is geboren op het boerenbedrijf. Samen met zijn broer heeft hij het uiteindelijk overgenomen van zijn vader. In 2017 hadden ze vier stallen. “De vleesvarkens hebben we nog steeds. Daar waren de aanpassingen te overzien”, vertelt Maarten.

vergroot

“Maar voor twee stallen waren de investeringen zo groot, dat konden wij in ons leven niet meer terug verdienen. Dan kijk je naar je bedrijf van: wat kan ik hier nog mee? Er komt dan echt van alles langs. En elk idee wordt besproken met mijn broer en mijn gezin, want iedereen moet het zien zitten”, aldus Maarten.

Tussen al die ideeën zat er eentje die Maarten en zijn broer hebben doorgezet: Porcus Campus. “Een recreatief kenniscentrum”, legt Maarten uit. “Hier kun je op een leuke manier leren waar ons voedsel vandaan komt. Dat vinden wij heel belangrijk, want die kennis holt achteruit.”

“We verwachten dat we hier een goed nieuw verdienmodel hebben.”

Een leuk avontuur, maar ook spannend. Maarten en zijn broer beginnen eigenlijk samen een nieuw bedrijf in een compleet andere sector om op een andere manier geld te verdienen binnen hun boerenbedrijf.

Omdat ze ook veel varkens hebben weggedaan om ruimte te maken voor het nieuwe concept, is er een grote terugval in inkomsten geweest. “Maar we verwachten dat we hier een goed nieuw verdienmodel hebben”, zegt Maarten.

vergroot

Bij Porcus Campus kun je 16 varkensrassen bewonderen uit de hele wereld. Nog wel wat varkens dus, maar heel wat anders dan de 800 zeugen die er voorheen huisden. “Toen konden we automatisch voeren, nu gaat dat weer met de hand.”

"Je kunt besluiten dat je het varken wilt opeten, maar je kunt het ook zien als een huisdier op afstand."

Zit er tussen die 16 rassen nu eentje die je bijzonder aanspreekt, dan kun je bij Porcus Campus een varkentje adopteren. “Mensen mogen dan zelf weten wat ze ermee doen. Je kunt besluiten dat je het varken wilt opeten, maar je kunt het ook zien als een huisdier op afstand, een beestje dat je trucjes kunt leren of kunt knuffelen.”

In dezelfde ruimte waar de ‘adoptievarkens’ wonen, worden ook vergaderzalen en hotelkamers gebouwd, met uitzicht op de varkens en de landerijen in Aarle-Rixtel. En dat uitzicht kan Maarten iedereen aanraden. “Ik woon hier al 30 jaar, maar kan er nog elke dag van genieten.”

vergroot

Omroep Brabant en onderzoekscollectief Spot on Stories kijken in 2020 achter de hekken bij de Brabantse boeren. Op vernieuwende manieren geven we je een inkijkje in het leven van de boeren en andere Brabanders die met de agrarische sector te maken hebben.

Bekijk alle portretten op onze themapagina of via Instagram (@boermetkiespijnbrabant). Elke twee weken komt er een nieuw portret bij. We sturen ook een nieuwsbrief uit via de mail, als er een nieuwe update is. Abonneren kan hier.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.