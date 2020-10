Dieven van neptelefoons opgepakt omdat ze DNA achterlieten in de winkel

De politie vond DNA-sporen in de auto en winkel (foto: politie.nl). vergroot

Twee mannen uit Den Bosch (22 en 28 jaar) zijn dinsdag opgepakt voor een inbraak in een Nijmeegse telefoonwinkel. De politie kwam ze op het spoor dankzij DNA dat gevonden werd in de winkel en een gestolen auto. Succesvol was de inbraak alleen niet: het tweetal maakte neptelefoons buit.

Maaike Cnossen Geschreven door

De eigenaar van de winkel was op dieven voorbereid. Omdat er al vaker was ingebroken had hij alle telefoons in zijn zaak vervangen voor dummies. De Bosschenaren namen op 27 maart dus ook nepexemplaren in plaats van echte mee.

De mannen reden in een gestolen auto naar de zaak toe. Die wagen werd even later teruggevonden. Zowel in de auto als in de winkel kon de politie DNA-sporen veilig stellen. Dankzij meerdere DNA-hits kwamen de verdachten in beeld.

Beide mannen zitten voorlopig vast.

