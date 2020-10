Vier gewonden bij brand in huis in Schijndel

1/2 Vier mensen gewond bij brand in Schijndel

Bij een felle brand in een huis in Schijndel zijn dinsdagnacht vier mensen gewond geraakt. Ambulances en brandweer rukten massaal uit om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter kwam naar de plek van de brand.

De eerste melding kwam rond tien voor half twee dinsdagnacht, voor een brand in een huis aan de Planetenlaan in Schijndel. De brandweer zette onder meer twee blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Dat woedde op de bovenverdieping van het huis.