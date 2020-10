Coronanieuws: nadruk maatregelen lag te veel op eigen verantwoordelijkheid, zegt Rutte

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Dit zijn de hoofdpunten:

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is de afgelopen 24 uur explosief gestegen. Ruim 300 meer dan de dag ervoor.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7305 nieuwe landelijk coronagevallen geregistreerd.

Het OM verlaagt per direct de coronaboetes van 390 euro naar 95 euro.

Politiebond ANPV wil voor de komende vier weken een compleet verbod op de verkoop van alcohol.

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge heeft dinsdagavond bijna 7,4 miljoen kijkers getrokken.

19.20 - Rutte: nadruk lag te veel op eigen verantwoordelijkheid

Minister-president Mark Rutte vindt dat hij niet goed genoeg heeft gecommuniceerd over het coronabeleid van het kabinet. De nadruk lag de afgelopen maanden te veel op de eigen verantwoordelijkheid, erkent hij in een Kamerdebat over de strenge nieuwe coronamaatregelen.

Het is volgens Rutte belangrijk ook voldoende aandacht te hebben voor de verplichtingen van mensen. Dat heeft hij zelf niet goed gedaan, erkent hij. De premier stelt vast dat mensen de maatregelen nu minder goed opvolgen dan in maart en april. "Dat kan je niet allemaal met communicatie oplossen, maar het had wel effectiever gemoeten."

Rutte erkent ook dat de maatregelen die twee weken geleden getroffen werden, niet stevig genoeg waren. "Er is te veel zorg of dat pakket wel voldoende doet", zegt hij. Het aantal besmettingen had inmiddels een afvlakking moeten laten zien, en die is volgens de premier nog onvoldoende zichtbaar.

19.10 - Grote theaters en poppodia dicht

Grote theaters en poppodia willen geen voorstellingen organiseren voor een publiek van dertig man. Instellingen die de afgelopen weken een ontheffing kregen om meer mensen te ontvangen, gaan de komende weken dicht nu deze uitzondering is opgeheven. 013 in Tilburg zal de komende weken dicht zijn. Het poppodium blijft tot in ieder geval 11 november gesloten.

19.00 - Drankverbod geregeld via noodverordeningen

Het verbod op drinken op straat, dat woensdag om 22.00 uur ingaat en de komende weken geldt van 20.00 tot 07.00 uur, wordt geregeld via plaatselijke noodverordeningen. Het ministerie heeft een aanwijzing gegeven aan de veiligheidsregio's, die het verbod vervolgens invoeren.

Het verbod geldt niet alleen voor de consumptie, maar ook voor het op zak hebben van alcohol. De boete bedraagt 95 euro. Dit zou ook gelden voor het op zak hebben en gebruiken van softdrugs, maar dat bleek in strijd met het gedoogbeleid.

18.40 - Huisartsen verwijzen minder vaak door

Huisartsen hebben in de afgelopen twee weken 38.000 minder verwijzingen naar het ziekenhuis uitgeschreven dan ze waarschijnlijk normaal, zonder corona, zouden hebben gedaan. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). "Begin oktober is het voor het eerst sinds deze zomer dat we weer een duidelijke omslag naar beneden zien in het aantal verwijzingen," aldus de NZa. Voorzitter Marian Kaljouw noemt de ontwikkeling "verontrustend" en roept patiënten op om bij gezondheidsklachten contact op te blijven nemen met de huisarts.

18.27 - Eindhoven Airport breidt mondkapjesplicht uit

Eindhoven Airport breidt de mondkapjesplicht uit. De luchthaven stelt het dragen van mondkapjes vanaf donderdag ook verplicht in parkeergarages P1 en P4, bij Car Rental en in de terminal van General Aviation. Aanleiding zijn de verscherpte virusmaatregelen van de overheid, maakte het vliegveld woensdag bekend.

Sinds 15 juni was het dragen van mondkapjes op de luchthaven al verplicht in de terminal. De toegang tot de luchthaventerminal was eerder al beperkt tot alleen passagiers en personeel. Deze maatregelen blijven gehandhaafd

De uitgebreide mondkapjesplicht geldt voor alle passagiers vanaf 13 jaar en voor alle medewerkers. Verder zijn er geen zitplaatsen meer in de horeca in de terminal voor de securitycheck, die wordt omgebouwd tot afhaalpunt. Ook de McDonald's wordt een 'take away'. De Drive Thru blijft geopend. Voor de retail gelden de landelijke richtlijnen, die woensdagavond ingaan.

18.25 - Toch geen verbod op gebruik softdrugs op straat in avond en nacht

Er komt toch geen verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het was een van de maatregelen die dinsdag werden aangekondigd door het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te brengen.

De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid, laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het ANP weten. Het verbod op het bezit en gebruik van alcohol in openbare ruimten tussen 20.00 en 07.00 uur blijft wel van kracht.

18.20 - Voetbal

De Eredivisie bij de vrouwen is ook stilgelegd door de nieuwe coronamaatregelen. De TOTO KNVB Beker kan wel doorgaan, maar duels met amateurteams worden verplaatst naar 1 en 2 december.

18.00- Kamer: kabinet had eerder en harder kunnen ingrijpen

Het kabinet had wellicht eerder en harder moeten ingrijpen om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Dat erkennen ook de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. De strenge maatregelen die woensdagavond ingaan zijn volgens D66-fractievoorzitter Rob Jetten ook 'een correctie op tekortkomingen in de overheidsaanpak'.

Jetten wijst op het gebrek aan testcapaciteit en het "haperende" bron- en contactonderzoek, maar verwijt het kabinet ook 'onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid' in de aanpak van het coronavirus. Aan de andere kant hebben volgens hem ook 'te veel mensen de grenzen van het mogelijke opgezocht'.

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vermoedt eveneens dat veel mensen dachten "slimmer te zijn dan de overheid" en toch meer deden dan eigenlijk verstandig was. "Het resultaat is dat kroegen dicht moeten, de avondwinkel alleen nog frisjes mag verkopen en je thuis nog maar drie gasten mag ontvangen. Dus hoe slim was dat nou helemaal?"

Maar ook Dijkhoff erkent dat twee weken geleden mogelijk al strengere maatregelen genomen hadden moeten worden. "Zeker had dat gekund. Had je het moeten doen? Ik zeg nu ja."

CDA-voorman Pieter Heerma legt de nadruk juist op de vele discussies die over het coronabeleid worden gevoerd. Hij ziet te veel mensen uitzonderingen voor zichzelf opeisen en de schuld bij anderen leggen. "Alles ter discussie stellen, ondermijnt bereidheid van mensen om hun beste beentje voor te zetten. Terwijl we het daarvan moeten hebben."

Oppositiepartijen oordelen veel harder over het kabinetsbeleid. Dat heeft "gefaald", vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. "En dat heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en de banen van vele duizenden Nederlanders." Dat het aantal besmettingen bijna nergens zo hard stijgt als in ons land, wijt hij aan een gebrek aan leiderschap.

"Het gaat goed mis", constateert ook SP-leider Lilian Marijnissen. Zij noemt het "grote onzin" dat dit zou komen doordat Nederlanders massaal lak hebben aan de regels. Marijnissen verwijt premier Mark Rutte dat die zelf zegt dat mensen niet naar hem hoeven te luisteren. "Ik wil dat de minister-president daarmee stopt."

17.55 - Belgische kermissen stopgezet door strenge maatregelen in Nederland

De burgemeesters van de Belgische grensgemeenten Kapellen en Stabroek hebben beslist om de kermis in hun gemeenten stop te zetten na vanavond. Ze vrezen dat er te veel Nederlanders naar de kermis zouden afzakken nu de horeca in Nederland moet sluiten. De afgelopen dagen waren er al problemen met Nederlanders die de kermis bezochten zonder het verplichte mondmasker. Nederlanders zijn wel welkom in de Belgische café's, zolang ze zich aan de Belgische corona-regels houden.

17.50 - 'Maatregelen komen te laat'

De nieuwe strenge maatregelen tegen het coronavirus komen te laat, vindt 74 procent van de deelnemers aan het opiniepanel van EenVandaag. Hoewel veel deelnemers aan het onderzoek vinden dat het kabinet eerder had moeten ingrijpen, is 64 procent positief over de aangekondigde maatregelen. "Beter laat dan nooit", verzuchtte een deelnemer. 11 procent vindt de timing van de dinsdag door premier Mark Rutte aangekondigde gedeeltelijke lockdown goed.

De minste steun is er voor het sluiten van de horeca. Vier van de tien ondervraagden zijn daar niet blij mee. Mensen hebben er moeite mee dat restaurants, cafés en discotheken over een kam worden geschoren. Ze hadden liever gezien dat restaurants beperkt open waren gebleven.

Het onderzoek is gehouden op 13 en 14 oktober. Er deden 23.008 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

17.30 Wat vinden Brabanders van de maatregels?

Dit is hoe mensen in Den Bosch denken over de strengere maatregelen die woensdag ingaan. De meningen blijken soms sterk uiteen te lopen. De een vindt dat het maar saai wordt de komende tijd en een ander is juist blij met de verscherpingen, blijkt uit een rondvraag op straat.

Dit vinden mensen van de maatregelen:

17.15 - Hornbach verplicht mondkapjes

In de bouwmarkten en tuincentra van Hornbach moeten klanten vanaf maandag verplicht een mondkapje dragen. De winkelketen neemt deze maatregel vooruitlopend op de landelijke invoering van de plicht. Bezoekers die hun mondkapje vergeten, krijgen er bij de ingang eentje gratis uitgereikt.

16.45 - 1475 patiënten in het ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen woensdag 1475 patiënten vanwege besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 65 meer dan op dinsdag. De laatste keer dat er zo veel coronapatiënten in een ziekenhuis lagen, was op 12 mei, in de nadagen van de eerste golf.

Vanwege de drukte in de ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 35 mensen overbracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds het hervatten van de spreiding drie weken geleden. "De druk op de ziekenhuizen neemt toe", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

16.08 - Sligro en Macro open voor alle consumenten

Groothandels zoals Makro en Sligro gaan vanaf donderdag weer open voor alle consumenten.

15.30 - Ook geen carnaval in Udenhout

In navolging van vele Brabantse steden en dorpen heeft ook Udenhout alle carnavalsactiviteiten afgelast. "Afgelopen weekend hebben wij na lang beraad de knoop doorgehakt om definitief een streep te zetten door het volledige openbare carnaval van 2021 in D’n Haozenpot", meldt de stichting.

15.08 - Geen premie voor restaurants bij Thuisbezorgd.nl

Bestelsite Thuisbezorgd.nl schort de commissie voor restaurants die zich aanmelden bij de maaltijdbezorger tijdelijk op. Ook wordt er geen commissie gerekend voor afhaalbestellingen. De maatregelen zijn volgens Thuisbezorgd bedoeld om restaurants te ondersteunen naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Alle horecagelegenheden met uitzondering van hotels moeten vanaf woensdagavond de deuren sluiten.

14.56 - Explosieve stijging Brabantse coronapatiënten

Het RIVM meldt woensdagmiddag dat er in onze provincie 1256 mensen positief zijn getest. Dat zijn er ruim 300 meer dan de dag ervoor.

Breda is woensdag koploper in het aantal positieve tests. Het zijn er 116, terwijl dat er dinsdag nog 70 waren. In Eindhoven zijn afgelopen etmaal 100 mensen positief getest op corona. In Tilburg werden 61 mensen positief getest, in Den Bosch waren dat er 57.

14.45 - Lichte daling coronagevallen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7305 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een lichte daling ten opzichte van het etmaal eerder. Op dinsdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 7383 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7393 maar dat is woensdag bijgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 32. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 34 sterfgevallen gemeld.

14.38 - Zwembad De Warande onzeker over corona-maatregelen

Zwembad De Warande in Oosterhout weet nog niet wat de nieuwe maatregelen van het kabinet betekenen voor de zwemlessen en andere activiteiten in het zwembad. “De agenda voor reserveringen is daarom tijdelijk gesloten”, laat het zwembad weten op Facebook. Vragen over de nieuw ontstane situatie wil het zwembad over de telefoon niet beantwoorden. Het zwembad laat op Facebook weten dat vandaag alle activiteiten doorgaan zoals gepland.

14.37 - Grensgemeenten leggen kermissen stil

De burgemeesters van de Belgische gemeenten Kapellen en Stabroek leggen de kermis vanaf donderdag stil. Ze zijn bang dat de gesloten horeca in Nederland voor te veel Nederlandse bezoekers zorgt. De afgelopen dagen waren er al problemen met Nederlanders die de kermis bezochten.



13.40 - Twijfel over effectiviteit vorige maatregelen

Er is grote twijfel of de maatregelen die het kabinet 28 september aankondigde, wel effect hebben gehad. Dat had teruggezien moeten worden in het aantal besmettingen en opnames in ziekenhuizen, maar dit is volgens Jaap van Dissel niet het geval.

De topman van het RIVM is ontevreden over het naleven van de maatregelen. Hij hoopt dat 'de Nederlander' zijn lesje heeft geleerd, maar houdt desondanks nog wel rekening met een piek eind deze maand, gevolgd door een snelle afname van het aantal coronagevallen.

13.10 - Maatregelen stuk minder goed nageleefd

Nederlanders hebben zich de afgelopen tijd minder goed aan de geldende coronamaatregelen gehouden dan eerder tijdens de uitbraak. Dat concludeert RIVM-topman Jaap van Dissel, toen hij de Tweede Kamer bijpraatte over de ontwikkelingen rond het coronavirus. De regel die twee op de tien positief geteste mensen lijken te overtreden, is de thuisisolatie. Er is toch nog een 'aanzienlijk aantal' mensen dat toch naar buiten gaat en 'in wezen contact opzoekt', zegt Van Dissel. Dat is een groot probleem. Het kabinet kijkt dan ook naar een quarantaineplicht, waarbij overtreding wordt bestraft.

12.52 - Toename oudere mensen met corona

Het aantal mensen van boven de zeventig en tachtig jaar dat corona oploopt, neemt toe, maar het aantal ziekenhuisopnamen in deze categorieën blijft ver achter bij die tijdens de eerste golf. Jaap van Dissel van het RIVM zei dit zojuist tijdens een bijpraatsessie met de Tweede Kamer. Hij zegt dat in de leeftijdsgroep van twintig- tot dertigjarigen veruit de meeste besmettingsgevallen genoteerd worden.

De aard van de ziektes is minder ernstig dan in het voorjaar, maar 'we moeten ons niet rijk rekenen', aldus een bezorgde Van Dissel. Hij spreekt van een 'voortgaande uitbraak die nauwelijks de neiging heeft af te nemen'.

12.46 - Coronaboetes verlaagd naar 95 euro

Het OM verlaagt per direct de coronaboetes van 390 euro naar 95 euro, vooruitlopend op de vaststelling van de coronawet door de Eerste Kamer. Het gaat om boetes die worden opgelegd als mensen zich niet houden aan de afstandsregel van 1,5 meter. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de tijdelijke coronawet, reden voor het OM om met ingang van woensdag geen boetes meer van 390 euro te eisen in rechtszaken van mensen die hun coronaboetes bij de rechter aanvechten.

12.13 - Politiebond wil compleet verbod op verkoop alcohol

Het kabinet moet voor de komende vier weken een compleet verbod op de verkoop van alcohol instellen om het grote aantal thuisfeestjes aan banden te leggen, vindt politiebond ANPV. Vanaf vandaag wordt de verkoop van alcohol tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden. "Daar los je helemaal niks mee op", zegt voorzitter Xander Simonis tegen het AD. "Nu gaat iedereen om halfacht nog even langs de winkel om bier en wijn te halen. Een compleet verbod is veel makkelijker te handhaven."

11.23 - Avondverbod op drinken en cannabis roken op straat gaat vanavond in

Het verbod op drinken en cannabis roken op straat na 22.00 uur wordt voor de komende weken geregeld via de plaatselijke noodverordeningen. Het ministerie heeft een aanwijzing gegeven aan de veiligheidsregio's, die het verbod vervolgens invoeren. Het verbod gaat woensdagavond om 22.00 uur in.

De maatregelen die het kabinet sinds maart heeft getroffen werden ook via noodverordeningen geregeld. De coronaspoedwet van het kabinet moet daar een einde aan maken en als wettelijke basis dienen voor de coronamaatregelen.

10.18 - De Jonge onderzoekt thuisblijfplicht

Mensen die niet vrijwillig thuisblijven omdat ze besmet zijn met het coronavirus of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, kunnen hiertoe mogelijk worden verplicht. Coronaminister Hugo de Jonge onderzoekt mogelijkheden om zo'n coronaplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie.

Zo'n tien procent van de besmette mensen houdt zich niet of niet volledig aan de quarantaineregels. Ook nauwe contacten van besmette mensen worden geadviseerd in quarantaine te gaan, maar 15 procent van die groep houdt zich daar niet altijd aan, blijkt uit onderzoek van Berenschot. "Dit vormt een groot risico op verdere verspreiding, zeker als nu het aantal besmettingen blijft toenemen", schrijft minister De Jonge.

08.50 - Bijna 7,4 miljoen kijker voor persconferentie

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft dinsdagavond bijna 7,4 miljoen kijkers getrokken. Dat is bijna een miljoen meer dan de vorige persconferentie op 28 september, waar bijna 6,5 miljoen mensen op afstemden.

07.32 - Chipmachinefabrikant ASML blijft het goed doen door thuiswerkers

Chipmachinemaker ASML in Veldhoven heeft in het derde kwartaal de omzet en winst verder verhoogd. Dankzij het toegenomen thuiswerken blijven technologiebedrijven het te midden van de coronacrisis goed doen, wat ook de vraag naar steeds geavanceerdere chips stimuleert. ASML is leverancier aan vrijwel alle grote chipmakers.

07.02 - Tennissport groeit door corona

Algemeen directeur Erik Poel van de Nederlandse tennisbond KNLTB geeft toe dat het best een beetje dubbel is. Voor het eerst in tien jaar heeft de tennisbond een ledenaantal dat stijgt, en fors ook. Het blijkt een gevolg van het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt.

"Het is raar om te zeggen, maar wij spinnen daar garen bij. We hebben heel veel zomerabonnementen verkocht en we zullen onze verenigingen ook nu aanmoedigen om korte abonnementen aan te bieden", zegt Poel. "Tennis is bij uitstek een sport waar je de 1,5 meter kan waarborgen."

06.20 - Werkstress neemt toe door coronacrisis

In dit stadium van de coronacrisis kampt 29 procent van de werkenden met toenemende werkstress. Bijna vier op de tien mensen doen hun werk met minder plezier en een op de vijf ondervraagden zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim een op de drie mensen aan dat het verzuim op het werk toeneemt.

Een vijfde ziet dat de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1500 leden. De vakbond pleit voor acute crisishulpverlening om een hausse aan burn-outs te voorkomen.

06.20 - Eerste dag van nieuwe maatregelen

Woensdag gaan de meeste maatregelen in die premier Mark Rutte dinsdagavond aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Het is de bedoeling dat die in elk geval vier weken gelden. Rutte kondigde dinsdagavond "heftige" maatregelen aan. "We gaan pas stoppen als het echt kan." Over twee weken wordt wel een balans opgemaakt.

Het sociale leven komt vanaf woensdagavond weer grotendeels stil te liggen. Kroegen en restaurants moeten om 22.00 uur de deuren sluiten en de komende weken dicht blijven, maar afhalen mag wel. Tussen 20.00 en 07.00 uur mag er geen alcohol en softdrugs worden verkocht. Winkels, afgezien van bijvoorbeeld supermarkten, moeten uiterlijk 20.00 uur dicht.

06.18 - Tweede Kamer debatteert over coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt de afgelopen weken snel. Ziekenhuizen moeten inmiddels reguliere zorg afschalen.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een reeks aangescherpte maatregelen aan die de groei van het aantal coronabesmettingen moet indammen.

Hoewel de oppositiepartijen begrip lijken te tonen voor de maatregelen, zijn er genoeg kritische kanttekeningen over de kabinetsmaatregelen.

06.16 - Eerste Kamer behandelt coronawet

De Eerste Kamer vergadert op maandag 26 oktober plenair over de coronawet, en stemt er in principe de volgende dag over. Voorwaarde is wel dat zorgminister Hugo de Jonge volgende week schriftelijke vragen vanuit de senaat tijdig beantwoordt.

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de wet, die de coronamaatregelen die het kabinet tot dusver trof een stevigere juridische basis moet geven. Nu worden nog beperkingen opgelegd via noodverordeningen. De Jonge drong direct aan op een spoedige behandeling in de Eerste Kamer.

06.10 - Brabant Zuidoost in één klap naar 'zeer ernstig'

Acht regio's hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de aangepaste coronakaart. Nu het aantal coronabesmettingen blijft oplopen, is de situatie daar vanaf dinsdag 'zeer ernstig'. Bij die acht hoort Brabant-Zuidoost, dat in één klap van 'zorgelijk' (het tweede niveau) naar 'zeer ernstig' gaat. Ook de regio's Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant zijn opgeschaald. Zij zijn van 'zorgelijk' naar 'ernstig' gegaan. In totaal hebben dertien veiligheidsregio's het predikaat 'ernstig' gekregen.

