Coronanieuws: Nieuwe maatregelen gaan in en risiconiveau in Brabant-Zuidoost naar 'zeer ernstig'

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Dinsdagavond zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, dit zijn de hoofdpunten:

De horeca gaat minstens vier weken dicht. Mondkapjes zijn in binnenruimtes voortaan verplicht.

Maximaal vier mensen bij elkaar, binnen en buiten samen. Dat geldt ook voor bruiloften.

Sportcompetities worden stilgelegd (behalve profsport). Tennis mag, maar geen dubbelspel.

Risiconiveau in Brabant-Zuidoost naar 'zeer ernstig', Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant naar 'ernstig'

11.23 - Avondverbod op drinken en cannabis roken op straat gaat vanavond in

Het verbod op drinken en cannabis roken op straat na 22.00 uur wordt voor de komende weken geregeld via de plaatselijke noodverordeningen. Het ministerie heeft een aanwijzing gegeven aan de veiligheidsregio's, die het verbod vervolgens invoeren. Het verbod gaat woensdagavond om 22.00 uur in.

De maatregelen die het kabinet sinds maart heeft getroffen werden ook via noodverordeningen geregeld. De coronaspoedwet van het kabinet moet daar een einde aan maken en als wettelijke basis dienen voor de coronamaatregelen.

10.18 - De Jonge onderzoekt thuisblijfplicht

Mensen die niet vrijwillig thuisblijven omdat ze besmet zijn met het coronavirus of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, kunnen hiertoe mogelijk worden verplicht. Coronaminister Hugo de Jonge onderzoekt mogelijkheden om zo'n coronaplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie.



Zo'n tien procent van de besmette mensen houdt zich niet of niet volledig aan de quarantaineregels. Ook nauwe contacten van besmette mensen worden geadviseerd in quarantaine te gaan, maar 15 procent van die groep houdt zich daar niet altijd aan, blijkt uit onderzoek van Berenschot. "Dit vormt een groot risico op verdere verspreiding, zeker als nu het aantal besmettingen blijft toenemen", schrijft minister De Jonge.

08.50 - Bijna 7,4 miljoen kijker voor persconferentie

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft dinsdagavond bijna 7,4 miljoen kijkers getrokken. Dat is bijna een miljoen meer dan de vorige persconferentie op 28 september, waar bijna 6,5 miljoen mensen op afstemden.

07.32 - Chipmachinefabrikant ASML blijft het goed doen door thuiswerkers

Chipmachinemaker ASML in Veldhoven heeft in het derde kwartaal de omzet en winst verder verhoogd. Dankzij het toegenomen thuiswerken blijven technologiebedrijven het te midden van de coronacrisis goed doen, wat ook de vraag naar steeds geavanceerdere chips stimuleert. ASML is leverancier aan vrijwel alle grote chipmakers.

07.02 - Tennissport groeit door corona

Algemeen directeur Erik Poel van de Nederlandse tennisbond KNLTB geeft toe dat het best een beetje dubbel is. Voor het eerst in tien jaar heeft de tennisbond een ledenaantal dat stijgt, en fors ook. Het blijkt een gevolg van het coronavirus en de maatregelen die de overheid neemt.

"Het is raar om te zeggen, maar wij spinnen daar garen bij. We hebben heel veel zomerabonnementen verkocht en we zullen onze verenigingen ook nu aanmoedigen om korte abonnementen aan te bieden", zegt Poel. "Tennis is bij uitstek een sport waar je de 1,5 meter kan waarborgen."

06.20 - Werkstress neemt toe door coronacrisis

In dit stadium van de coronacrisis kampt 29 procent van de werkenden met toenemende werkstress. Bijna vier op de tien mensen doen hun werk met minder plezier en een op de vijf ondervraagden zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt. Ook geeft ruim een op de drie mensen aan dat het verzuim op het werk toeneemt.

Een vijfde ziet dat de onderlinge spanningen op de werkvloer oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV onder 1500 leden. De vakbond pleit voor acute crisishulpverlening om een hausse aan burn-outs te voorkomen.

06.20 - Eerste dag van nieuwe maatregelen

Woensdag gaan de meeste maatregelen in die premier Mark Rutte dinsdagavond aankondigde in de strijd tegen het coronavirus. Het is de bedoeling dat die in elk geval vier weken gelden. Rutte kondigde dinsdagavond "heftige" maatregelen aan. "We gaan pas stoppen als het echt kan." Over twee weken wordt wel een balans opgemaakt.

Het sociale leven komt vanaf woensdagavond weer grotendeels stil te liggen. Kroegen en restaurants moeten om 22.00 uur de deuren sluiten en de komende weken dicht blijven, maar afhalen mag wel. Tussen 20.00 en 07.00 uur mag er geen alcohol en softdrugs worden verkocht. Winkels, afgezien van bijvoorbeeld supermarkten, moeten uiterlijk 20.00 uur dicht.

06.18 - Tweede Kamer debatteert over coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt de afgelopen weken snel. Ziekenhuizen moeten inmiddels reguliere zorg afschalen.

Het kabinet kondigde dinsdagavond een reeks aangescherpte maatregelen aan die de groei van het aantal coronabesmettingen moet indammen.

Hoewel de oppositiepartijen begrip lijken te tonen voor de maatregelen, zijn er genoeg kritische kanttekeningen over de kabinetsmaatregelen.

06.16 - Eerste Kamer behandelt coronawet

De Eerste Kamer vergadert op maandag 26 oktober plenair over de coronawet, en stemt er in principe de volgende dag over. Voorwaarde is wel dat zorgminister Hugo de Jonge volgende week schriftelijke vragen vanuit de senaat tijdig beantwoordt.

De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de wet, die de coronamaatregelen die het kabinet tot dusver trof een stevigere juridische basis moet geven. Nu worden nog beperkingen opgelegd via noodverordeningen. De Jonge drong direct aan op een spoedige behandeling in de Eerste Kamer.

06.10 - Brabant Zuidoost in één klap naar 'zeer ernstig'

Acht regio's hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de aangepaste coronakaart. Nu het aantal coronabesmettingen blijft oplopen, is de situatie daar vanaf dinsdag 'zeer ernstig'. Bij die acht hoort Brabant-Zuidoost, dat in één klap van 'zorgelijk' (het tweede niveau) naar 'zeer ernstig' gaat. Ook de regio's Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant zijn opgeschaald. Zij zijn van 'zorgelijk' naar 'ernstig' gegaan. In totaal hebben dertien veiligheidsregio's het predikaat 'ernstig' gekregen.

