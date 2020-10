Sporters vinden maatregelen zuur: 'Misschien willen ze zelf met bordje op schoot voetbal kijken?'

Wel betaald voetbal, maar verder liggen alle competities voorlopig plat. Het is een van de maatregelen van het kabinet om het toenemende gevaar van het coronavirus in te dammen. Deze tweedeling roept vragen op bij andere sporten.

“Bij ons team is dat ook de grote vraag, waarom zij wel? Wij spelen ook op een groot veld, in een leeg stadion en in de buitenlucht. We hopen op uitleg en dat het logisch klinkt. De maatregelen op zich zijn niet leuk, maar dat zijn de coronacijfers ook niet.”

“In het voetbal gaan vele miljoenen euro’s om, de andere topsport is van een andere orde. Als je eerlijk bent kun je je afvragen of basketbal, handbal en andere sporten echt topsport zijn. Veel sporters trainen meerdere keren per week en werken of studeren daar nog bij. Ook in het basketbal zijn de verschillen tussen de teams groot, wij zijn bijvoorbeeld niet te vergelijken met Apollo Amsterdam. Ik durf zelfs te zeggen dat Heroes basketbal professioneler is dan veel Keuken Kampioen Divisie-clubs. Het is heel zuur, maar tegelijkertijd ben ik voor harde stevige maatregelen om het virus te bestrijden. Ik begrijp dat het kabinet lastige keuzes moet maken.”