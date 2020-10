Kermis in Uden gaat ook in november niet door na aanscherpen coronamaatregelen

Geen kermis in Uden (archieffoto). vergroot

De kermis in Uden, die in november gehouden zou worden, gaat niet door. Dinsdag kondigde het kabinet aan dat kermissen de komende vier weken verboden worden. De grote kermis in Uden zou gehouden worden van 6 tot en met 15 november. Het is na Tilburg de grootste kermis van Brabant.

Wethouder Gijs van Heeswijk van de gemeente Uden is teleurgesteld, maar heeft begrip voor het besluit van het kabinet. "Normaal gesproken hebben we onze kermis in juli, maar als eerste gemeente in Nederland hadden we besloten hem te verplaatsen naar november."

Begin juli mochten kermissen weer, maar de gemeente Uden besloot de kermis in november te houden. "We waren aangemerkt als een coronabrandhaard. Het leek ons ongepast. We waren de klap nog niet te boven. En nu is helaas de volksgezondheid in het geding", zegt de wethouder. "Het voelt heel cru, maar het is een verstandig besluit van de overheid."

Strop voor exploitanten

Voor de zeventig exploitanten die zich al hadden opgegeven voor de kermis in Uden, is het een flinke strop. “Uden is een lucratieve kermis voor veel exploitanten”, zegt wethouder Van Heeswijk. “Ik weet van exploitanten die nog maar twee keer hebben gedraaid dit seizoen.”

“Het is de zoveelste mokerslag. Ik betwijfel of de kermis in Uden nog genoeg was geweest om de schade van het seizoen in te halen.”

De wethouder heeft begrip voor het besluit van het kabinet, maar heeft er ook vragen bij. “Tot gisteren waren kermissen eigenlijk een doorstroomevenement, net als pretparken. Ik ben nog op zoek naar uitleg over wat nu de verschillen zijn. Het is voor mij geen halszaak, maar ik vind wel dat je besluiten goed moet uitleggen.”

'Draaiboek ligt klaar'

Dit jaar komt er geen kermis meer in Uden. De gemeente is niet van plan het moment af te wachten dat het kabinet over twee weken de balans gaat opmaken. “Dan is het nog maar zeven dagen voordat de kermis zou beginnen.”

In december komt er ook niets meer van terecht. “Dan hebben we de parkeerplaatsen nodig voor de verkoop van de winkels. Het draaiboek voor een kermis die coronaproof is, ligt klaar. We hadden hem kunnen organiseren, maar nu wordt het volgend jaar.”

