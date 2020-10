NAC-Cambuur verplaatst na nieuwe coronabesmettingen bij voetballers Breda

NAC komt dit weekend niet in actie (foto: OrangePictures). vergroot

De wedstrijd van komende vrijdag tussen NAC en Cambuur in het Bredase Rat Verlegh Stadion is uitgesteld. Het duel gaat niet door omdat de selectie van NAC vanwege coronabesmettingen langer in thuisquarantaine moet. De wedstrijd is nu vastgesteld voor dinsdagavond 20 oktober om kwart voor zeven.

Vorige week werd duidelijk dat er zes spelers van NAC besmet waren met het coronavirus, waarop de gehele selectie in thuisquarantaine ging. Dinsdag werd duidelijk dat daar nog een onbekend aantal besmette spelers bij waren gekomen. De spelers moeten daarom langer thuisblijven.

Nog voor de wekelijkse PCR-testen is daarom in overleg met Cambuur en de KNVB besloten om het duel van komende vrijdag te verplaatsen naar 20 oktober. Naar aanleiding van de nieuwe testen wordt donderdag besloten hoe het nu verder moet bij de Bredase club. Maar ook als er geen nieuwe besmettingen zijn bij de Bredase club, NAC heeft acht dagen niet kunnen trainen, is het medisch niet verantwoord en sportief niet wenselijk om vrijdag te voetballen.

