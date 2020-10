15 extra standplaatsen voor woonwagens om wachtlijst terug te dringen in Roosendaal

Roosendaal krijgt vijftien extra standplaatsen voor woonwagens. Dat hebben Burgemeester en Wethouders woensdag bekendgemaakt. Nu zijn er 87 standplaatsen in de stad. Met de nieuwe plekken wil het college de wachtlijst voor woonwagenbewoners verder terugdringen.

'Kat-en-muisspel' De twee gezinnen van woonwagenfamilie Mentzij staan al vier maanden op een protestkamp vlak bij sportpark Vierhoeven. Ze voeren actie tegen het trage woonwagenbeleid van de gemeente. Hoewel er meer standplaatsen komen, is nog altijd onzeker of ze voor een plaats in aanmerking komen.

In Roosendaal staan er momenteel 55 mensen op de wachtlijst bij Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland. “Die gaat over wachtlijsten en plaatsing. Dan zijn ze bij de gemeente Roosendaal aan het verkeerde adres", zegt wethouder Theunis.

Bewoonster Joke Mentzij laat het er niet bij zitten. “Het lijkt alsof de gemeente een kat-en-muisspel speelt met ons”, vertelt ze. “De wethouder is niet goed op de hoogte van de 'woonwagenkampwet'. Er zijn inderdaad noodwoningen beschikbaar, maar wij zijn woonwagenbewoners, wij zijn ook mensen. Wij willen nu een tijdelijke standplaats met noodvoorzieningen voor water en elektriciteit, meer vragen we niet.”

Kort geding

Vraagtekens heeft Mentzij bij de wachtlijsten van de stichting. “Ieder mens met gezond verstand weet dat wij niet voor onze lol hier staan. Ik sta zelf op de elfde plaats van de wachtlijst, dus met vijftien extra standplaatsen lijkt er wel iets voor ons in het vooruitzicht. Maar in die tussentijd moet er iets van tijdelijke voorzieningen komen, we kunnen de komende twee jaar toch niet hier in de kou staan?”