Cafés verkopen tapbier tegen dumpprijzen op laatste kroegavond

Bier tegen dumpprijzen. vergroot

Een goedkoop biertje drinken? Het kan woensdagavond op veel plekken in Brabant. Bier dat op de tap zit bederft snel, dus gaat het voor dumpprijzen weg nu de horeca zeker vier weken dicht moet.

Malini Witlox Geschreven door

"Alle tapbieren 50 procent korting", zo adverteert bijvoorbeeld café De Bruine Pij in Breda op Facebook. Ook kun je blikken bier van het eigen merk kopen om mee naar huis te nemen.

Wachten op privacy instellingen...

Bij biercafé Aogse Markt in Breda krijg je de speciaalbieren op de tap voor de helft van de prijs. Dat geldt ook voor het eetcafé Don Qui-John en het Roode Hert in die plaats.

Café Vulling in Breda geeft ook korting op het Mexicaanse biertje Corona: "Vandaag geven we 15 procent korting op al onze tapbieren en is Corona 3 euro, zolang de voorraad strekt", zegt het café dat in september nog nieuwe medewerkers zocht onder het mom 'COVID stopt ons niet'.

"Volgens mij heeft ieder café vanavond wel iets gepland om afscheid te nemen van de klanten."

Bij Boerke Verschuren in Breda is het bier niet in de aanbieding. Wel staat voor woensdagavond het evenement 'Condoleance van de Horeca' gepland. "Gratis bier zit er financieel gezien niet in. Maar er zullen wel wat bitterballen doorheen gaan", verwacht eigenaar Johan de Vos die tevens vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Breda is.

Hij is teleurgesteld door het besluit van de overheid om de kroegen voor vier weken te sluiten. "Volgens mij heeft ieder café vanavond wel iets gepland om afscheid te nemen van de klanten."

Wachten op privacy instellingen...

In Tilburg hebben alle cafés op het Piusplein de handen ineengeslagen. Het Pius Nootpakket voor thuisblijvers is geboren. Voor 12,50 euro krijg je 'een hapje, spelletjes, bijpassende muzikale noot en drankjes (meerprijs) naar keuze', melden onder meer café Bolle en café Brandpunt.

Bij Studio op de Korte Heuvel gaat al het tapbier (behalve Heineken) voor de helft van het geld weg. "Alles moet op! Nouja niet alles, maar al het tapbier dan." Bij feestcafé De Prins kun je een biertje krijgen voor 1,50 euro. Een wijntje kost 2 euro, een shotje 1 euro en een mix 3 euro.

Helmond

In Helmond gaat onder meer bij De Barrier het speciaalbier goedkoop weg. "Kom jij ook helpen?", vraagt het eetcafé.

Wachten op privacy instellingen...

Alleen in Den Bosch en Eindhoven lijken de kroegen de hand op de knip te houden. Zo nemen onder meer café Hart voor Brabant, café Klassiek en 't Pumpke in Den Bosch op Facebook wel tijdelijk afscheid van hun klanten, maar er staan geen acties gepland. Dat geldt ook voor onder meer café de Looijer, Costa en Thomas in Eindhoven.

Wachten op privacy instellingen...

Wel organiseren veel café's in Eindhoven vanavond iets. Zo gaat de al geplande muziekbingo van het RGB Café gewoon door. Het bier is niet in de aanbieding, maar er worden extra prijzen weggegeven. En bij Costa draait een dj.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.