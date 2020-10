Stel rooft geld uit eierautomaat van boer in Baarschot

Archieffoto: Tripleigrek/Flickr vergroot

De politie heeft man en vrouw opgepakt, omdat ze geld hadden gestolen uit een eierautomaat in Baarschot. De automaat was opengebroken, het geld eruit geroofd en het apparaat was niet meer bruikbaar. Ook in Haghorst zou het stel hebben geprobeerd geld uit een automatiek te stelen, maar de boer was er op tijd bij.

Het gaat om een 36-jarige man uit Eersel en een 28-jarige vrouw uit Tilburg. Beide boeren deden aangifte. De boer in Haghorst betrapte een man toen hij de eierautomaat probeerde open te breken. De dief bedreigde de boer en ging er daarna vandoor.

Toen de politie poolshoogte nam bij het stel, vond ze twee gestolen fietsen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.