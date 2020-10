Forse stijging van aantal coronabesmettingen in Brabant

Foto: Erald van der Aa vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is de afgelopen 24 uur explosief gestegen. Het RIVM meldt woensdagmiddag dat er in onze provincie 1256 mensen positief zijn getest. Dat zijn er ruim 300 meer dan de dag ervoor.

Dinsdag meldde het RIVM 952 nieuwe coronabesmettingen. Landelijk nam het aantal positieve testuitslagen iets af:

Dinsdag steeg het aantal besmettingen met 7378,

Woensdag zijn er dat 7287.

Breda is woensdag koploper in het aantal positieve testuitslagen:

Breda heeft er woensdag 116, terwijl dat er dinsdag nog 70 waren.

In Eindhoven zijn afgelopen etmaal 100 mensen positief getest op corona.

In Tilburg werden 61 mensen positief getest

In Den Bosch waren dat er 57.

Op deze kaart zie je het aantal besmettingen per 100.000 inwoners:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.