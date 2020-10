Pastoor mag erfenis van 120.000 euro houden, vindt ook de bisschop

Jos Hermans mocht als pastoor van Asten het testament van een overleden vrouw aanvaarden. Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch heeft dit bepaald. Eerder kwam de Hoge Raad tot dezelfde uitspraak.

Het rechtsorgaan stelde in januari dit jaar al vast dat de familie van de in 2014 overleden Tonny van Empel geen recht heeft op haar volledige nalatenschap. De nabestaanden waren naar de Hoge Raad gestapt, omdat ze bij de rechtbank en het gerechtshof hun zin niet hadden gekregen.

'Nadrukkelijke wens'

De bisschop denkt er anders over: het was volgens hem de nadrukkelijke wens van de vrouw om het grootste deel van de erfenis over te laten maken naar pastoor Hermans. Net als de Hoge Raad geeft De Korte dus zijn zegen aan het testament. De zaak is hiermee gesloten.