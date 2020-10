Voetballertjes moeten het voorlopig even zonder wedstrijden doen, maar trainen is ook leuk

Voetballertjes van Rood-Wit in St. Willebrord tijdens de training woensdagmiddag. De jongste spelertjes van Rood-Wit missen de wedstrijdjes niet. Volgende Vorige vergroot 1/2 Voetballertjes van Rood-Wit in St. Willebrord tijdens de training woensdagmiddag.

Ze mogen trainen maar wedstrijden zitten er voorlopig nog even niet in. Het mag de pret niet drukken bij de jonge pupillen van RKSV Rood-Wit in St. Willebrord. Op woensdagmiddag spelen ze als vanouds hun onderlinge partijtjes. "Voor deze kinderen heeft het geen invloed op hun motivatie. Vanaf de de oudere jeugd begint het wel problematisch te worden", vertelt jeugdtrainer Jack Koevoets.

Dinsdag bepaalde het kabinet dat kinderen tot en met zeventien jaar mogen blijven sporten bij hun club. Wel liggen alle competities in ieder geval de komende twee weken stil. "Ik ga ervan uit dat het nog wel langer zal duren. Gelukkig kunnen ze hier nog trainen en in beweging blijven. Dan komen ze nog buiten in de de frisse lucht. Dat voorkomt dat ze achter hun tablet of computer hangen", zegt jeugdcoördinator Sebastiaan Dedic.

"De kinderen moeten plezier houden in het spel."

Ondanks de nieuwe coronamaatregel heeft de club nauwelijks afmeldingen van jeugdleden gekregen. Volgens Jack komt dat omdat ze de jeugdleden zoveel mogelijk erbij betrekken om de lastige periode door te komen. "Ik houd regelmatig een gesprekje met ze over wat ze wel of niet leuk vinden op de training. Er zit nu geen 'moeten' op. We willen de kinderen zoveel mogelijk ongedwongen mee laten doen. Ze moeten plezier houden in het spel."

RKSV Rood-Wit probeert de trainingen leuk te houden:

Sebastiaan wil voorkomen dat trainen voor de oudere jeugd nu een soort 'bezigheidstherapie' wordt. "Toch houden we de trainingen erin. In ieder geval twee keer per week een uur per zodat ze toch in conditie blijven. Ik vind dat de wedstrijden voor de jeugd ook wel door hadden kunnen gaan, want daar zit het probleem niet. Maar het kabinet heeft anders beslist en dat moeten we respecteren."

Bij Rood-Wit zijn ze van plan om op zaterdag onderlinge wedstrijdjes te houden zodat de jeugdvoetballers toch een beetje het wedstrijdgevoel houden. Jack Koevoets: "Het is juist nu een grote uitdaging om te laten zien dat we er met z'n allen voor gaan. De spelers, vrijwilligers en ouders dragen allemaal een steentje bij."

