Een biertje laten bezorgen in de nachtelijke uurtjes zit er voorlopig niet in

Wie denkt het verkoopverbod op alcohol te kunnen omzeilen door ’s avonds of 's nachts een biertaxi te bellen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. De biertaxi’s laten de auto voorlopig staan omdat ze geen boete willen riskeren. “Het is vervelend, maar gezondheid gaat voor.”

Rebecca Seunis

De zogenaamde biertaxi’s, bezorgservices voor bier en andere drank, kunnen de komende weken ’s nachts niet de weg op vanwege het verbod op de verkoop van alcohol in de nachtelijke uurtjes. En dat zijn nou net de uren waar de biertaxi’s het van moeten hebben.

“Het is niet leuk, want vanaf acht uur ’s avonds beginnen bij ons juist de bestellingen”, zegt de eigenaar van Biertaxi Oss. “Dus dit is wel een klap voor ons. Maar ik ga me er zeker aan houden, anders riskeer ik een boete”, vertelt hij.

Brabant heeft tientallen bezorgservices voor drank, met name in de grotere steden. In Eindhoven was het naderende verbod woensdagavond goed te merken, vertelt de eigenaar van Bier Express Eindhoven. “Het leek wel Oudejaarsdag vandaag, zo druk was het.”

Goede voorbeeld

Hij baalt van het verbod, maar is ook heel stellig: “Wij gaan voorlopig niet op pad. Om acht uur vanavond zijn we gestopt. Normaal gesproken hebben we zo’n tien bestellingen in een nacht. Maar we gaan het niet riskeren met het verbod. We willen het goede voorbeeld geven.”

De bezorgservices moeten het van de nachtelijke bestellingen hebben. “Overdag kan iedereen natuurlijk gewoon naar de supermarkt. Maar ’s nachts worden we gebeld door mensen die klaar zijn met werken en zin hebben in een biertje.” Dat is de komende weken verleden tijd.

Beide medewerkers denken dat het verkoopverbod in winkels vanaf acht uur ’s avonds misschien juist zorgt voor meer telefoontjes ’s nachts: “Ik denk dat mensen het wel gaan proberen, maar toch gaan we het niet doen. Het zijn de regels. Voor ons is het niet leuk, maar gezondheid gaat voorop. We hopen wel dat we zo snel mogelijk weer kunnen gaan rijden.”

