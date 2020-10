Laatste rondje voor de lockdown: 'Genieten nu het nog kan'

Een Silent Disco in Breda. (foto: Raymond Merkx) vergroot

Kroegtijgers nemen het er woensdag van, op de vooravond van de gedeeltelijke lockdown. Restaurants en cafés stunten met prijzen en gaan vroeger van start. Het is dan ook drukker dan op een normale woensdagavond.

"De telefoons stonden na de persconferentie al roodgloeiend voor reserveringen", vertelt Helga Gerritzen van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Ook de regioafdelingen in Eindhoven en Tilburg spreken van 'meer drukte dan normaal'.

Bekijk in de video hoe de laatste avond in Breda eruit zag:

Ook in Breda oogt het drukker dan op een normale woensdag, al is het niets vergeleken met voor de crisis. Het loopt ook eerder vol, nu alle horeca om tien uur dicht moet. Lichtgevende koptelefoons kleuren Discotheek Proost, die zelfs een silent disco organiseert. Of dat niet onhandig is, nèt na de persconferentie? "Nee, wij hebben het hier beter onder controle dan wanneer mensen op straat zijn", vertelt bedrijfsleider Manuel Stojakovic.

Vanwege de aangescherpte maatregelen werd het evenement last minute naar voren geschoven. Reserveren is verplicht en alle tafels staan op anderhalve meter afstand van elkaar. Zo'n zestig tot negentig gasten worden verwacht, verspreid over de avond. "We willen laten zien dat we er zijn. Ook willen we een stukje positiviteit uitstralen", vervolgt Stojakovic.

"We zitten straks weer vier weken thuis."

"Ik heb niet getwijfeld. Gewoon even lekker genieten nu het nog kan", vertelt Ivanka Puik, terwijl ze een wijntje bestelt. "We zitten straks weer vier weken thuis. Juist nu wil je er dan even uit." Lisa Goossen uit Breda: "Het was echt nodig om iets leuks te doen. Je weet niet hoe lang het gaat duren."

Volle bak

Ook de restaurants zien ‘aanzienlijk meer’ drukte. “Het is echt volle bak. Veel gasten willen snel nog een keer uit eten”, vertelt eigenaar Victor Rietveld van restaurant Gauchos. “We hebben ook veel gasten van komend weekend naar voren kunnen halen. Een drukkere avond gaat het niet goedmaken, maar we blijven positief.” Vasilios Papadopoulos van grill-restaurant Con Fuego: "We zitten volgeboekt. Mensen willen toch nog even uit eten, dat doet ons goed."

Alle horeca moet met ingang van woensdagavond tien uur op slot. Waarschijnlijk duurt de sluiting vier weken, zo verkondigde Hugo de Jonge dinsdagavond op de persconferentie. Over twee weken wordt wel geëvalueerd hoe de vlag er dan bijhangt.

Drukte op het terras van de Suikerkist in Breda. (foto: Omroep Brabant) vergroot

