Plakken, plakken, plakken! NAC-supporters stickeren de hele wereld vol

Met de sticker 'Druk hier om Tilburg te laten ontploffen' haalden NAC-supporters het landelijke nieuws. Maar het is slechts een voorbeeld uit een veel grotere collectie. Al jaren plakken Ries, Don en Harry hun stad Breda, Nederland en de wereld vol met hun hersenspinsels. Een avondje met de plakkers van NOAP, Nooit Opgeven Altijd Plakken.

Naast de Ska-muziek over de boxen hoor je af en toe een klik. Het is de de klik van een blikje bier dat wordt opengetrokken. Ries (53), Don (35) en Harry (32) werken gestaag door. Er worden pakketjes met stickers klaargelegd. NAC-stickers die dezelfde avond nog met duizenden door heel Breda worden geplakt.

Op lantaarnpalen, electriciteitskastjes, regenpijpen, noem maar op. Hier is NOAP aan het werk: Nooit Opgeven Altijd Plakken. NAC is populair, maar hier wordt maar weer eens duidelijk dat het vooral ook een cultclub is.

De drie mannen vinden het belangrijk om hun liefde voor de club uit te dragen en dat Breda zoveel mogelijk geel-zwart uitademt. Ze verzinnen, ontwerpen en plakken daarom al jaren stickers over NAC. Inmiddels zijn er meer dan zestig verschillende en ruim honderdduizend exemplaren her en der geplakt.

Kwaliteit en originaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. "Een sticker moet wel een beetje diepgang hebben", zegt Don. "Het moet NAC uitdragen en verder vooral reuring creëren. En iedereen moet hem willen hebben."

De stickers van NOAP zijn nooit discriminerend, ranzig of onnodig kwetsend. Provocerend en ludiek zijn ze doorgaans wel. Zo haalden de plakkers van NOAP onlangs het nieuws met de sticker 'Druk hier om Tilburg te laten ontploffen', waarmee ze een sneer uitdeelden naar aartsrivaal Willem II. De sticker zat naast het drukknopje bij oversteekplaatsen in het Bredase stadscentrum. "Territorial pissing heet dat in mooi Engels", lacht Ries.

Inmiddels stromen de hulptroepen binnen. Het zijn vooral jonge NAC-supporters, begin twintig, die in groepjes Breda gaan volplakken. Elk team krijgt een eigen zone. Ook de jongeren zijn fanatiek. "Al geef je mij vanavond vijfhonderd stickers mee, ik plak ze allemaal en overal op", zo zegt er eentje. Oerplakker Ries vult aan: "Plakken van stickers is cultuur, het is iets dat je doorgeeft. Zo gebeurt dat altijd bij NAC."

"We laten weer even zien dat Breda van ons is en wie we zijn", zegt Harry, die de jonge gasten instrueert hoe en waar ze moeten plakken voor ze op pad gaan. "Het is een straatcultuur, dus je gaat niet over creatieve dingen van andere Bredanaars heenplakken.

"Er zijn lantaarnpalen die wel zeven lagen stickers hebben."

Het plakken gebeurt niet alleen in Breda. Het twitteraccount van NOAP laat zien dat de NAC-stickers over heel de wereld opduiken. De Verenigde Staten, Colombia, Australië, Engeland en zelfs Libanon zijn slechts wat voorbeelden. Iedereen kan dan ook plakken, want de NAC-stickers kunnen gewoon worden besteld.

Dat kan tot grappige taferelen leiden. Zo heeft NOAP'er Ries zelf al jaren een fittie met plakkers in Nijmegen. "Er zijn daar een paar lantaarnpalen die wel zeven lagen stickers hebben. Hun stickers van NEC wordt afgewisseld door de mijne van NAC. Ik denk niet dat ze me daar erg leuk vinden."

Het is geen misdaad, maar overal zomaar stickers op plakken mag natuurlijk niet. Sterker nog, de plakkers moeten nog best oppassen. Voor plakken krijg je gewoon een bekeuring, maar plakken ze bij een voetbalwedstrijd dan hangt daar zelfs een stadionverbod aan vast en een boete van 400 euro.

Het houdt de NAC'ers niet tegen. Met luid gebrul vertrekken de jonge gasten de avond in. "Pas op voor boa's en agenten", wordt ze nog meegegeven. Iets later hobbelen hun mentors Ries, Don en Harry dan ook met hun stickers richting het Bredase centrum. Breda zal de volgende dag weer wat meer geel-zwart gekleurd zijn.

