Plakkerige NAC-stunt op oversteekplaatsen: 'Laat Tilburg ontploffen'

Voetgangers en fietsers in het centrum van Breda zullen verbaasd opkijken. 'Druk hier om Tilburg te laten ontploffen', valt te lezen bij tientallen oversteekplaatsen in het stadscentrum.

De gele stickers die zijn aangebracht op de verkeerspaaltjes zijn voorzien van zwarte letters. En laat dat nou net ook de kleur van de lokale voetbaltrots NAC zijn. De club die in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt heeft een schare fans die graag de draak steekt met de naaste buren in Tilburg.

Of dit zoveelste plagerij is, staat niet vast. Maar een verrassing zou het niet zijn. Want Willem II speelt in de Eredivisie, dus een sportieve krachtmeting is voorlopig niet mogelijk tussen de twee kemphanen.