'Mensonterende en koelbloedige' moord op Bart Hillen: 24 jaar cel voor zoon (44) in hoger beroep

Bart Hillen werd vermoord door zijn zoon, oordeelt nu ook het hof (foto: archief). vergroot

Een man moet 24 jaar de cel in voor de moord op zijn vader, Bart Hillen uit Helmond. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep bepaald. Volgens het hof was de man uit op geld en andere bezittingen van zijn 67-jarige vader. De moord wordt in de uitspraak koelbloedig, mensonterend en respectloos genoemd.

De rechtbank had de man een gevangenisstraf van twintig jaar opgelegd en de advocaat-generaal kwam in hoger beroep tot dezelfde eis. De nu veroordeelde, 44 -jarige man ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft. Hij zei dat zijn vader op een date was geweest.

Zoon week na vondst lijk aangehouden

Bart Hillen werd in april 2016 opeens vermist. Een maand later bleek dat hij in de Zuid-Willemsvaart in Helmond was gedumpt. Een week na de ontdekking van het lichaam van Hillen, werd zijn dakloze zoon aangehouden. Hij reed in de Mercedes van zijn vader.

Volgens het hof heeft de man zijn vader in mei 2016 gedood door hem met een voorwerp meerdere keren op zijn hoofd te slaan. Daarna heeft hij het lichaam in een deken, dekbedovertrek en vuilniszakken verpakt en met spanbanden en tape aan een steekwagen vastgemaakt. Vervolgens heeft hij zijn vader in de Zuid-Willemsvaart gegooid.

Het stoffelijk overschot werd op 19 mei uit het water gehaald. Al die tijd verkeerden familie en vrienden in onzekerheid over wat er met Bart Hillen was gebeurd.

Zoektermen als: iemand met volle fles op hoofd slaan

Uit politieonderzoek bleek dat de spullen waarin en waarmee het slachtoffer was verpakt, afkomstig waren uit zijn eigen huis. Ook werd dna van de zoon gevonden op de tape. Een ander bewijs voor betrokkenheid was het feit dat Bart Hillen voor het laatst in leven is gezien, thuis, in gezelschap van zijn zoon.

Uit de zoekgeschiedenis van de telefoon van de dader bleek verder dat hij vóór de verdwijning van zijn vader heeft gezocht op termen als ‘iemand met volle fles op hoofd slaan’ en ‘lijk in water dumpen’. Ook werden zoektermen gevonden om een kluis te openen en is vastgesteld dat de dader namens zijn vader een nieuwe pinpas en pincode had aangevraagd.

Tijdens het onderzoek bleek ook dat de man op de computer van zijn vader chatsessies op een datingsite heeft gemanipuleerd zodat het zou lijken alsof zijn vader een afspraak had gemaakt. De wijzigingen zijn echter aangebracht nadat het slachtoffer al als vermist was opgegeven. Net als de rechtbank vindt het hof dat de man handelde met voorbedachte raad en dat er dus sprake is van moord.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.