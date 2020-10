Huisarts baalt van feestende cafébezoekers: 'Het gaat mis in mijn praktijk, dit raakt mij'

Lammert Hoeve in zijn praktijk (foto: Amie Langerwerf). vergroot

Mensen die nog massaal de kroeg in doken en de coronaregels aan hun laars lapten, huisarts Lammert Hoeve snapt er niks van. In zijn praktijk in Sprang-Capelle is het nu ‘echt mis’ met patiënten die zijn overleden of op sterven liggen door het coronavirus. “Dor hout of oud, hoe je het ook wil noemen. Het zijn gewoon leuke mensen die erachter zitten. Dit raakt mij.”

De huisarts vertelt dat de eerste golf redelijk rustig verliep in Sprang-Capelle. “Het is toch een rustig kerkdorpje, waar niet veel carnaval wordt gevierd en ook niet zoveel mensen gaan skiën.” Hoe anders is dat nu, tijdens de tweede golf.

Het aantal besmettingen onder zijn 3000 patiënten loopt snel op. Ook kreeg hij deze week al met drie sterfgevallen of mensen die op sterven liggen te maken. “Dat klinkt weinig, maar als je het breder trekt. Een promille op de hele Nederlandse bevolking. Dan is het opeens een ander verhaal”, zegt hij. “We hebben echt een band met de patiënten. Het zijn mensen die je goed kent. Dat doet toch verdriet.”

Hoeve klom daarom in de pen en plaatste een bericht op Twitter. Hij roept mensen op ‘voorzichtiger te zijn dan de regels'. “Als je dan hoort en ziet dat mensen nog even massaal de kroeg in gaan om het bier op te maken. Zoals dat café in Den Haag. Waarom wachten we nou op ingrijpen? Waarom denk we zelf niet wat beter na?”.

De huisarts denkt dat er een beeld heerst dat deze tweede golf met name jongeren besmet raken, die er makkelijker van herstellen. “Maar het zijn ook nog steeds ouderen. En dat zijn hele leuke mensen die je nog een hoop gunt.”

