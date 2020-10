Oorlogsmuseum in Ossendrecht leeggeroofd, tonnen aan zeldzame museumstukken buitgemaakt

Complete etalagepoppen met Duitse uniformen zijn gestolen. (Foto: Oorlogsmuseum Osssendrecht) vergroot

Het Oorlogsmuseum in Ossendrecht is zo goed als leeggeroofd. Dieven hebben voor honderdduizenden euro's aan zeldzame museumstukken buitgemaakt. Tussen de lege vitrines somt museumeigenaar Jan de Jonge op wat er allemaal is weggehaald: “SS-uniformen, dolken, helmen, emblemen, petten, parachutes, vuurwapens, verrekijkers noem maar op, er is niets meer.”

“Zeker vijftien aangeklede etalagepoppen met militaire uniformen zijn meegenomen”, zegt hij aangeslagen. Ook een pronkstuk: een Duitse fallschirmjäger geweer met een waarde van 50.000 euro is gestolen. “Het vuurwapen is zeer zeldzaam, maar in dit museum kon ik hem tentoonstellen.”

Het museum in Ossendrecht lag bomvol met unieke en originele spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Poppen beeldden verschillende scènes uit. Onder meer uit de periode van de Slag om de Schelde. De Jonge verzamelde de collectie in ruim zestig jaar bij elkaar.

Gaten in deur geboord

De museumruimte grenst pal aan de woning van De Jonge in het voormalige Katholiek Militair Tehuis aan de Putseweg. Hij ontdekte de inbraak woensdagmiddag toen hij hout ging halen voor zijn kachel.

De brutale dieven zouden in de nacht van dinsdag op woensdag via de achterzijde van het gebouw binnen zijn gekomen. “Ze hebben gaten in de deur geboord om de klink van binnenuit naar beneden te krijgen. Ik heb niets gehoord, terwijl ik aan de andere kant van de muur lag te slapen.”

Zorgvuldig te werk

De museumeigenaar denkt dat er sprake is van meerdere daders. “Dat moet haast wel! Zorgvuldig hebben ze glas uit de vitrine gesneden en voorzichtig de collectie eruit gehaald. Er is niets omgevallen. Waarschijnlijk hebben ze vervolgens alle in busjes geladen.” De politie is een onderzoek begonnen.

De Jonge denkt niet dat hij de collectie ooit nog terugziet. “Ze hebben spullen meegenomen die internationaal te verhandelen zijn. De collectie was privé eigendom en niet verzekerd.”

In 2016 maakten we een reportage in het museum. Toen waren alle stukken nog te zien:

'Hoe nu verder?'

In augustus was er een grote inbraak bij het oorlogsmuseum in het Limburgse Beek. Daar werd werd op bijna dezelfde wijze voor anderhalf miljoen euro aan historische spullen gestolen. “Hier zal het iets minder zijn, maar reken maar dat het in de tonnen loopt”, zegt De Jonge. "Hoe het nu verder moet met het museum? Ik weet het even niet."

