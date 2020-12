Oetlul vindt gretig aftrek: 'Sommige mensen hadden er een uur rijden voor over'

Thea Erkeland maakt d'n Oetlul (Foto: Omroep Brabant). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Zoals d’n Oetlul van bakker Thea Erkeland uit Empel. Is het penisvormige gebakje nog altijd zo'n succes?

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Bij bakkerij Erkeland verzonnen ze in februari 2020 een wel heel bijzondere carnavalslekkernij. Toen Thea in de bakkerij de Limburgse nonnevotten wilde namaken, leek het gebakje toch net wat meer op een ordinaire piemel. Zo ontstond het idee om er een Bossche Oetlul van te maken. "Oetlul staat in Den Bosch ook voor onhandige klungel, dus het is dubbel met de verwijzing naar Oeteldonk met carnaval", vertelde Thea. "Sommige mensen vinden het misschien wel heftig als ze de vorm zien, maar het is vooral als grapje bedoeld."

Nadat de bakkerij met haar Oetlullen op televisie was geweest, kreeg Thea klanten uit heel Nederland over de vloer. "Soms kwamen er mensen die wel een uur hadden gereden, om vervolgens maar vier gebakjes mee te nemen. Dat vond ik wel erg bijzonder."

"De één vond het te grof, de ander vond het grappig."

Toch zag Thea ook dat sommige mensen het maar een beetje raar vonden, zo’n lekkernij in de vorm van een geslachtsdeel."De een is wat serieuzer dan de ander en ziet er de humor niet zo van in", zegt Thea. "Dat was ook zo bij mijn collega’s onderling. De één vond het te grof, de ander vond het grappig.’’

De Oetlullen waren tot de zomervakantie nog te koop op bestelling. De vraag is of ze in 2021 weer terugkomen. "Door de komst van het coronavirus zit ik toch wat krap in mijn personeel. Ik wil graag weer proberen de Oetlullen met carnaval in de winkel te hebben, maar ik moet kijken of het ook echt haalbaar is."

Wachten op privacy instellingen...

Omroep Brabant blikt terug op een vrolijk of bijzonder verhaal uit 2020. Tot en met 31 december kun je dagelijks op web en app een nieuw vakje van de kalender openen voor een beetje vrolijkheid in dit zware jaar. Zo gaan we hopelijk met frisse moed 2021 in.

LEES OOK: D'n Oetlul gaat er wel in en Oeteldonk ligt nu al in een deuk

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.