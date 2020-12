Rob verkocht zijn Bassie en Adriaan-auto: 'Alleen voor een net zo grote fan'

De Bassie en Adriaan-auto van Rob (foto: Omroep Brabant). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Bijvoorbeeld de Bassie en Adriaan-auto's van Rob uit Breda. Omroep Brabant blikt terug. “Van mij had al die commotie niet per se gehoeven.’’

Rob is een Bassie en Adriaan-fan in hart en nieren. Hij kocht in 2019 een rode Honda Prelude die hij liet omtoveren tot Bassie & Adriaan-mobiel. Maar toen die net af was, bleek er nóg zo’n exemplaar te koop. Hij kon de verleiding niet weerstaan en sindsdien heeft hij er twee in zijn bezit. Dat bleek wat veel van het goede.

De tweede auto zette hij in september 2020 op Marktplaats. De hilarische advertentie werd bijna 14.000 keer bekeken. "Ik zette de auto vrijdag op Marktplaats en datzelfde weekend nog had ik hem al verkocht", vertelt Rob. De auto werd meegenomen door een stel uit Arnhem. "Het zijn allebei gelukkig ook echte Bassie en Adriaan-liefhebbers. Alleen dan had ik de auto ook echt verkocht."

"Als ik in de file stond, zag ik de chagrijnige gezichten van mensen omslaan."

Voor Rob was het dan ook heel normaal om in de Bassie en Adriaan-mobiel naar zijn werk te rijden. "Als ik in de file stond, zag ik de chagrijnige gezichten van mensen omslaan. Dat is gewoon fantastisch om te zien."

Vanaf het moment dat Rob de advertentie op Markplaats zetten, kreeg hij ongelofelijk veel reacties. Hij werd gebeld door meerdere landelijke en lokale media. Voor Rob was het nooit echt de bedoeling geweest om in het nieuws te komen met zijn wagen. "Ik ben gewoon een grote Bassie en Adriaan-fan die een auto wilde verkopen aan een net zo grote fan", zegt Rob. "In de media ging het bijvoorbeeld veel over de prijs van de auto en voor hoeveel ik hem wilde verkopen. Daar ging het mij allemaal niet om."

Nadat Rob de auto had verkocht, haalde hij meteen de advertentie van het internet en vertrok op vakantie. Weg van alle commotie. Maar ondanks alles begrijpt Rob die commotie wel. "Iedereen kent Bassie en Adriaan. Ik heb hen niet bewust onder de aandacht willen brengen met de verkoop van de auto, maar ze verdienen al die aandacht wel enorm."

We tellen met deze Goed Nieuwskalender af naar 2021: een jaar dat hopelijk voor iedereen minder zwaar wordt dan 2020. Maar omdat ook dit jaar veel moois te bieden had, vind je hier elke dag een nieuw, vrolijk verhaal uit 2020.

