Jan en Lola wonnen LEGO Masters, maar hun prijs hebben ze nog niet kunnen innen

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Denks eens aan Jan en Lola uit Boxtel, die het megapopulaire programma LEGO Masters wonnen. Hoe gaat het nu met ze? Omroep Brabant blikt terug.

Samen meedoen aan de allereerste RTL-serie Lego Masters, was een logische stap voor ze, maar het programma winnen was een droom. Lola Nouwens en Jan Pennings gingen er op zaterdag 30 maart met de eerste prijs vandoor. Het duo won een cheque van 25.000 euro en een reis naar het LEGO House in Denemarken.

Negen weken lang waren de twee ex-geliefden uit Boxtel te zien op televisie. Jan had al zo’n dertig jaar LEGO-ervaring, Lola was het creatieve brein achter hun bouwsels.

"Veel mensen vonden het een verademing om twee mensen te zien die zo lekker zichzelf zijn."

Na de winst vertelden beide winnaars al aan Omroep Brabant dat LEGO in beide levens een rol zou blijven spelen. Jan zou het liefst voor LEGO gaan werken en wilde zijn kans grijpen als ze in Denemarken het LEGO House zouden gaan bezoeken. Lola vertelde dat ze haar eigen coachingspraktijk wil opzetten. "Daar kan ik de minifiguren van LEGO goed gebruiken. Je kunt daarmee een hele goede familieopstelling maken als onderdeel van de coaching."

Helaas is de reis van Denemarken er nog niet van gekomen. Door de komst van het coronavirus wordt deze uitgesteld. "Toen we eindelijk weer een gesprek hadden met iemand van LEGO brak ik mijn voet", vertelt Lola. "Daardoor konden we weer niet weg en toen ik weer langzaam aan kon lopen, kwam de tweede lockdown. Dus alles staat nu weer even on hold."

"Ik had tijdens de opnames weer eens gehuild en ik baalde dat het op televisie kwam."

De deelname van de twee ex-geliefden zorgde ook voor een hoop reacties. Volgens Lola was het overgrote deel van die reacties positief. "Veel mensen zeiden dat ze het een verademing vonden om twee mensen te zien die zo lekker zichzelf zijn", legt ze uit. "Dan had ik tijdens de opnames weer eens gehuild en baalde ik dat het op televisie kwam. Jan stelde me dan altijd gerust door te zeggen hoe blij hij was dat ik gewoon eerlijk voor mijn gevoelens uitkwam."

En naast de reacties over hun persoonlijkheden, was er natuurlijk ook een club mensen die hoopte dat het duo door hun gezamenlijke LEGO-avontuur weer bij elkaar kwam. "Mensen mogen daar van mij best op hopen hoor", vertelt Lola nuchter. "Voor ons was het tijdens de opnames alleen maar meer een bevestiging dat we er goed aan hadden gedaan om uit elkaar te gaan. We hebben in totaal 121 uur gebouwd. Dat is toch behoorlijk intens."

Zaterdagavond wordt een speciale kersteditie van LEGO Masters uitgezonden op RTL. Bekende Nederlanders zoals Christiaan Bauer, de zoon van Frans Bauer, doen daar aan mee.

Omroep Brabant blikt terug op een vrolijk of bijzonder verhaal uit 2020. Tot en met 31 december kun je dagelijks op web en app een nieuw vakje van de kalender openen voor een beetje vrolijkheid in dit zware jaar. Zo gaan we hopelijk met frisse moed 2021 in.

