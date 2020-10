Bladel en Reusel-De Mierden zijn al weken coronahotspots, maar GGD weet niet hoe dat komt

Het gemeentehuis van Bladel. (Foto: Johanna83) vergroot

Sinds enkele weken hebben Bladel en Reusel-De Mierden de twijfelachtige eer op relatieve basis koplopers te zijn in het aantal coronabesmettingen van Nederland. GGD Brabant-Zuidoost staat voor een raadsel hoe dat kan. Het goede nieuws: tot dusverre heeft de stijging amper geleid tot ziekenhuisopnames en overlijdens.

Joris van Duin Geschreven door

Vuurrood, zo kleuren Kempengemeenten Bladel en Reusel-De Mierden sinds enkele weken op coronadashboards als het gaat om geconstateerde besmettingen. In exact één maand tijd zijn volgens het RIVM 365 mensen uit Bladel en 214 inwoners van Reusel-De Mierden positief getest op corona. Daarmee voeren deze gemeenten relatief gezien de Nederlandse coronalijst aan. Zo ligt het besmettingscijfer van de afgelopen week in Bladel op 711 en in Reusel-De Mierden op 513 besmettingen per 100.000 inwoners.

Hoe kan het dat juist deze twee gemeenten nu zo hoog scoren? Dat is een vraag waar ook GGD Brabant-Zuidoost het antwoord niet op weet. Uit afgeschaald bron- en contactonderzoek komt volgens de gemeentelijke zorgdienst geen duidelijk besmettingspatroon naar voren. Besmettingen zijn niet terug te voeren naar bijzondere activiteiten of groepen, laat een woordvoerder weten.

Kermis in Reusel

Opvallend is wel dat het aantal besmettingen daags na de kermis van Reusel halverwege september een stijging laat zien. In het tijdsverloop is het mogelijk dat dit evenement een rol gespeeld heeft in het virus. Maar uit beperkt bron- en contactonderzoek blijkt geen aantoonbaar verband, zegt de GGD-voorlichter.

Dan is er ook nog het Pius X College, de school voor middelbaar onderwijs in Bladel. Dat sloot donderdag de deuren, toen bleek dat 61 docenten en leerlingen het virus onder de leden te hebben. De GGD zegt dat de school niet de verklaring is voor de explosieve groei, maar eerder ‘een afspiegeling’ is van de algemene coronastijging in deze regio.

Eén overlijden, één ziekenhuisopname

Er is volgens de GGD dus geen sprake van één of meer grote besmettingsbronnen, maar van kleine coronaclusters, die vooral in de thuissfeer zijn ontstaan. In eerste instantie waren het vooral inwoners tussen de 19 en 29 jaar, die corona hadden.

Daarin schuilt een mogelijke verklaring voor het relatief goede nieuws: van de 579 in Bladel en Reusel-De Mierden besmette personen overleed volgens het RIVM ‘slechts’ één iemand en werd nog eens één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Bekend is dat vooral jongeren en jongvolwassenen het coronavirus over het algemeen beter verteren dan ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Ook andere leeftijdsgroepen

Een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost zegt dat mogelijke verband niet hard te kunnen maken. Daarvoor is diepgaand onderzoek nodig, dat nu niet kan worden verricht. Ze wijst erop dat inmiddels juist ook meer mensen uit andere leeftijdsgroepen besmet raken. Hoe het ook zij, één ding staat volgens haar centraal: het omlaag brengen van het aantal coronabesmettingen. "We vragen iedereen zich aan de coronaregels te houden”, is haar appèl.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.