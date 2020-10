Pius X is met 61 coronabesmettingen een uitzondering in onderwijsland, laten statistieken zien

Het Pius X College (foto: Omroep Brabant). vergroot

Met 61 positieve coronatests onder leerlingen en docenten is het Pius X-College in Bladel een uitzondering in onderwijsland. Verhoudingsgewijs springt het aantal coronabesmettingen er in deze sector namelijk niet uit. Van ouders hoeven maatregelen op scholen volgens belangenorganisatie Ouders&Onderwijs dan ook niet strenger.

Mondkapjes, looproutes, inspectie van luchtventilatie en hier en daar de lesbankjes uit elkaar. Wie op een doorsnee school rondloopt, ziet dat met corona volop rekening gehouden wordt. Maar als de bellen rinkelen, worden gangen en aula’s krioelnesten van leerlingen. Verwonderlijk is het niet dat ook het onderwijs te maken krijgt met coronagevallen.

Maar het aantal van 61 besmettingen bij het Pius X-College in Bladel ligt wel uitzonderlijk hoog. Voor zover bekend zijn alleen bij een school in Amsterdam meer corona-infecties onder leerlingen en docenten ontdekt.

Hoe het virus zich hier - en dat geldt voor heel 'hotspot' Bladel - zo heeft kunnen verspreiden, is volgens GGD Brabant-Zuidoost een raadsel. Vanwege afgeschaald bron- en contactonderzoek is het ‘nog lastiger’ bronnen te achterhalen dan voorheen. "We gaan er vanuit dat er besmettingen op school hebben plaatsgevonden, maar zeker ook op andere plekken waar leerlingen elkaar en andere mensen treffen", aldus een woordvoerder.

Geen gigaverspreider

Hoeveel scholen in Nederland worden geconfronteerd met coronabesmettingen, wordt niet precies bijgehouden. Al probeert het Scholenmeldpunt dat aan de hand van tips en mediapublicaties wel in kaart te brengen. Volgens die data gaat het sinds de zomervakantie in Brabant om enkele tientallen scholen. Kunnen we daaruit concluderen dat onderwijslocaties een gigaverspreider zijn? De meest recente statistieken van het RIVM wijzen uit van niet. Enkele cijfers:

Van de vorige week 43.903 geconstateerde coronagevallen in heel Nederland is bij 7.395 personen de mogelijke besmettingslocatie bekend. Ook bij kinderen is in veruit de meeste gevallen onduidelijk wat deze locatie kan zijn.

Met 59 procent is de thuissituatie potentiële hotspot nummer één voor coronapatiënten, gevolgd door werk (13 procent), familie (10,3 procent) en het verpleeghuis (9,3 procent).

Onderwijs en kinderopvang komt daarna aan bod, met 3,9 procent.

‘Hoe jonger, hoe minder groot de rol bij de verspreiding’

Onderwijslocaties lijken procentueel gezien dus een beperkte rol te spelen in de verspreiding van het virus. Dat heeft volgens het RIVM te maken met de mate van besmettelijkheid van kinderen. ‘Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is’, schrijft het RIVM.

Toch namen zorgen onder ouders en docenten de afgelopen weken toe. Achter die 3,9 procent schuilen namelijk 287 coronapatiënten. Bovendien laten sommige studies zien dat kinderen van boven de vijftien net zo besmettelijk zijn als volwassenen. Mede hierom geldt sinds vorige week een ‘dringend mondkapjesadvies’ op middelbare scholen en is fors ingrijpen op sommige scholen, zoals het tijdelijk sluiten van Pius X, slechts individueel nodig.

‘Huidige maatregelen zijn passend’

Maar veel strengere maatregelen op alle scholen? Daar wil het merendeel van de ouders van schoolgaande kinderen niet aan, zegt Lobke Vlaming. Zij is voorzitter Ouders&Onderwijs. Deze belangenorganisatie voerde onlangs twee onderzoeken uit, waaruit min of meer hetzelfde beeld naar voren komt.

Vlaming: “Er zijn twee kleine groepen die flink van zich laten horen: mensen die willen dat scholen dichtgaan. En de andere groep mensen die de mondkapjes maar onzin vindt. Dat zijn de twee uitersten. Maar de groep in het midden is het grootst: ouders vinden de huidige maatregelen over het algemeen passend.”

