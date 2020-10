Leerlingen Pius X hebben begrip voor sluiting: 'Dit zagen we al aankomen'

Henriette van Balkom, voorzitter van de ouderraad van het Pius X College in Bladel, vindt dat de schoolleiding een dapper besluit heeft genomen. Directeur Jan Poels zegt dat hij niet onnodig lang heeft gewacht. Scholieren zeggen op hun beurt dat ze over het algemeen begrip hebben voor het sluiten van de school. Vanaf donderdag gaat het ‘Pius X’ op slot, omdat de afgelopen weken ruim zestig leerlingen en werknemers positief op corona hebben getest.

'Geen probleem' Eén van de jongens die op de school door onze verslaggever naar hun mening werd gevraagd, is zeker niet ontevreden met het besluit. “Ik zie geen probleem. Ik vind het fijner om thuis achter de computer te zitten in plaats van dat ik in de kou naar school moet fietsen.”

Één van de leerkrachten is dezelfde mening toegedaan. "Jammer, we waren net zo lekker bezig, maar als we het enigszins willen terugdringen dan moeten we dit soort maatregelen wel toepassen. Of de kinderen nu achterstanden oplopen? Nee, ze werken thuis keihard, dat is in ieder geval wel de bedoeling."