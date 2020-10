Pius X College in Bladel dicht na 'alarmerend' aantal besmettingen onder leerlingen en personeel

Op het Pius X College in Bladel wordt vanaf donderdag geen les meer gegeven. De school voor middelbaar onderwijs opent de deuren pas weer op woensdag 28 oktober. Aanleiding voor deze maatregel is het aanhoudend aantal besmettingen met het coronavirus. Tijdens de sluiting wordt wel digitaal onderwijs gegeven. Directeur Jan Poels spreekt van een alarmerende situatie.

'Nadrukkelijk beroep' De schoolleiding spreekt van een ingrijpend besluit. Ouders van leerlingen en andere betrokkenen is maandagavond een brief met alle informatie gestuurd. Poels: “Ik doe een nadrukkelijk beroep op hen om zich te houden aan de maatregelen die we genomen hebben. Ik hoop dat scholieren nu elkaar niet gaan opzoeken, anders is het dweilen met de kraan open.”

Het ‘Pius X’ in Bladel is met 2265 leerlingen en ruim driehonderd werknemers een van de grootste scholen voor middelbaar onderwijs in De Kempen. In dit deel van Brabant worden al wekenlang vele besmettingen geconstateerd wat bijvoorbeeld tot diverse afgelastingen in het amateurvoetbal heeft geleid. Burgemeester Remco Bosma vraagt zich af waardoor de vele besmettingen vandaan komen. “Het vervelende van de stijging is dat niet duidelijk is, waar de besmettingen plaats hebben gevonden. Wisten we dat wel, dan konden we daar specifieke acties op ondernemen”, zo liet hij op de site van de gemeente weten.