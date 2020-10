Op deze school dragen ze al weken mondkapjes: 'Of het werkt, doet er even niet toe’

Het Merletcollege in Mill. (Foto: Jan Burgmans) vergroot

Voor middelbare scholieren geldt vanaf maandag het dringende advies om een mondkapje te dragen. Op de drie locaties van het Merletcollege in de regio Cuijk doen ze dat sinds half augustus. Dat heeft zeven besmettingen onder de leerlingen niet kunnen voorkomen, maar toch is rector Iedje Heere tevreden: “Iedereen is heel begripvol.”

Toen Heere half augustus de knoop doorhakte, stond niet iedereen te juichen. “Ik had geen boze ouders, maar wel ouders die hun bedenkingen hadden”, vertelt ze aan Omroep Brabant. “Maar over het algemeen is iedereen heel begripvol, zowel de ouders als de kinderen.”

Geen verplichting

Donderdag besloten alle middelbare scholen in Breda mondkapjes verplicht te stellen. Zo ver gaat Heere niet. Wel wordt met leerlingen die een kapje weigeren ‘het gesprek aangegaan’. Dat is volgens de rector sowieso heel belangrijk: “We zijn continu bezig met communiceren over, en uitleggen waarom. Dan kun je het er niet mee eens zijn, maar dan is er nog wel begrip.”

Zo’n 90 procent van de leerlingen draagt een mondkapje, schat Heere in. Die overige 10 procent moet een goede reden hebben. “Zo’n leerling spreken we dan aan. Soms zit er iets anders achter, bijvoorbeeld astmatische klachten.” En als er geen medische reden is? “Als ze echt voet bij stuk houden en de ouders staan er achter, dan hoeft de leerling geen mondkapje op”, aldus Heere.

Het mondkapje als geheugensteuntje

Waarom zijn mondkapjes op het Merletcollege zo belangrijk? Als voornaamste reden noemt de rector de bewustwording. “We zitten in een andere wereld en kinderen moeten daar constant mee geconfronteerd worden, willen ze hun gedrag aanpassen.” Het mondkapje als geheugensteuntje dus.

Een andere reden: het veiligheidsgevoel van docenten. “De medewerkers kunnen niet overal 1,5 meter afstand houden, een mondkapje helpt om de angst bij hen weg te halen. Of het werkt of niet, dat doet er even niet toe.” De mondkapjes hoeven alleen in de gangen en tijdens praktijklessen gedragen te worden, als het lastig is om afstand te houden.

Toch nog besmettingen

Het Merletcollege was een van de eerste scholen dat de mondkapjes invoerde, half augustus kwam je ze verder alleen nog in het openbaar vervoer tegen. Heere heeft begrip voor die terughoudendheid. “Er is geen bewijs dat het helpt, dan is het lastig om iets in te voeren, dat snap ik wel. Maar de duidelijkheid in de ons omliggende landen heb ik hier wel een beetje gemist. Het is makkelijker om alles in één keer te doen dan dat je als school de hele tijd beslissingen moet nemen.”

Twee weken na de invoering van de mondkapjes bleken twee leerlingen op het Merletcollege besmet te zijn, zes kinderen moesten in thuisquarantaine. Inmiddels zijn er nog eens vijf leerlingen positief getest. Volgens de rector is dat niet op school gebeurd: “We hebben het over vijf van de tweeduizend leerlingen, maar zij lijken allemaal in het weekend besmet. Dan zijn ze bij vrienden en daar lopen ze het waarschijnlijk op. Maar helemaal met zekerheid kun je dat nooit zeggen.”

Kleuren en motiefjes

Zijn de mondkapjes nog een issue op school? “Leerlingen moeten wel regelmatig aangesproken worden op het dragen van de kapjes, dat is de ene dag erger dan de andere. Maar meestal gaat het automatisch. In het begin was het nog interessant, toen zag je allerlei kleuren en motiefjes voorbij komen, dat is er nu wel af”, aldus Heere.