Zes leerlingen van het Merletcollege in Mill in thuisquarantaine na twee coronabesmettingen

Zes leerlingen van het Merletcollege in Mill blijven tot vrijdag in thuisquarantaine nadat twee scholieren uit verschillende klassen het coronavirus bleken te hebben. Dat zegt rector Iedje Heere.

Inmiddels is het GGD-onderzoek afgerond en moeten zes leerlingen tot vrijdag in thuisquarantaine. Zij hebben nauw contact gehad met de twee virusdragers. De andere klasgenoten krijgen vanaf dinsdag ‘gewoon’ weer les in de klaslokalen van het Merletcollege.

Spannend Rector Iedje Heere spreekt van een ‘goede samenwerking’ tussen de GGD, school, ouders en leerlingen. Volgens haar zijn er geen ouders die hun kinderen uit angst thuis gehouden hebben. “Ouders geven goede input. Zo hopen we de school draaiende te houden”, stelt Heere. “Het is wel spannend. Je hoopt dat zo veel mogelijk leerlingen naar school kunnen blijven gaan.”

Op het Merletcollege dragen alle leerlingen verplicht mondkapjes in de gangen en in de kantine. In de klas mogen ze echter af. De school heeft drie vestigingen: in Cuijk, Grave en Mill.