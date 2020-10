Mondkapjes vanaf maandag verplicht op alle middelbare scholen in Breda

Het Graaf Engelbrecht College in Breda. vergroot

Vanaf maandag is het op alle middelbare scholen in Breda verplicht om buiten het klaslokaal een mondkapje te dragen. De scholen gaan daarmee verder dan het 'dringende advies' dat de VO-raad donderdag gaf. "Voor de duidelijkheid kiezen we ervoor het gewoon te verplichten."

Schoolbestuurder Ron Speetjens van scholengemeenschap De Nassau spreekt namens alle schoolbesturen in Breda. "We hebben in gezamenlijkheid besloten om vanaf maandag mondkapjes te verplichten in onze schoolgebouwen ", zo laat hij aan Omroep Brabant weten.

Geen advies

Dat gaat nadrukkelijk verder dan het 'dringende advies' dat de afgelopen dagen door Mark Rutte en donderdag door de VO-raad, de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs, is gegeven.

"We hadden ook voor een 'dringend advies' kunnen kiezen, maar voor de duidelijkheid kiezen we ervoor het te verplichten", legt Speetjens uit. "Iedereen die zich beweegt, in de gangen, in de aula, moet een mondkapje dragen." De verplichting geldt niet in de klas.

'Niet meteen schorsen'

Wat gebeurt er als een leerling weigert een kapje te dragen? "Dan volgt er een waarschuwing en gaan we het gesprek aan. Daarna kom je met verregaande maatregelen, maar we gaan niet meteen schorsen. Dat zou overdreven zijn."

Speetjens rekent op de medewerking van zijn leerlingen. "We gaan uit van de verantwoordelijkheid van de leerlingen en de docenten."

Toezichthouders

De rol van de docenten is ook duidelijk. Die moeten toezien op het naleven van de mondkapjesplicht. “We hebben docenten en we hebben toezichthouders. Maar we moeten het met z’n allen doen. Wij als directie lopen natuurlijk vanaf maandag met mondkapje rond. We gaan mensen op hun verantwoordelijkheid wijzen.”

Hoe de nieuwe regel gaat vallen gaat blijken. Speetjens herhaalt nog eens. "Het is glashelder: de mondkapjesplicht geldt vanaf maandag."

Afwachtend

Omroep Brabant sprak donderdag meerdere schoolbesturen in de provincie. De meeste hebben een meer afwachtende houding en zeggen zich aan te sluiten bij het 'dringende advies' om mondkapjes te dragen. Van een mondkapjesplicht is op deze plekken geen sprake.

