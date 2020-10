Mondkapjes niet aan te slepen: 'Het is echt al de hele dag plunderen'

Foto: archief vergroot

De mondkapjes vliegen de deur uit nu het ‘dringende advies’ geldt om er één te dragen in publieke ruimtes. Omroep Brabant belde in de vijf grote steden (Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg en Helmond) 15 filialen van Hema, Zeeman en Etos. Daarvan hadden er acht helemaal geen mondkapjes meer. In de andere winkels was de keuze beperkt.

Maaike Cnossen Geschreven door

“Het is echt al de hele dag plunderen”, vertelt een drogisterijmedewerkster in Breda. “We hebben alleen nog maar felle kleurtjes.”

Bij veel Hema-filialen krijg je te horen dat er nog wel wasbare mondkapjes zijn, maar je dan wel van ‘roze moet houden’. Bij de Zeeman kan je bijna alleen terecht als je mondkapjes voor kinderen zoekt.

De wegwerpvariant gaat in veel winkels ook hard. “Het gaat echt heel snel. Gelukkig kunnen we ze nog wel bestellen”, aldus winkelpersoneel.

Dringend advies

Het kabinet vraagt sinds woensdag mensen een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het is niet verplicht, maar wordt wel 'dringend' geadviseerd. Een ruime Kamermeerderheid vroeg hierom.