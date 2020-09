Horeca in Brabant verdeeld over dringend advies om mondkapjes te dragen

(Archieffoto: Twan Spierts). vergroot

De horeca in Breda, Eindhoven en Den Bosch is verdeeld over het wel of niet verplichten van mondkapjes. Premier Mark Rutte kwam woensdag met het dringende advies om in Nederland in publieke ruimtes een mondkapje te dragen. De horeca in Eindhoven zal dit advies waarschijnlijk opvolgen, maar Breda en Tilburg laten de keuze bij de ondernemers.

Het dringende advies is nog vers, dus het is volgens de voorzitters van de Koninklijke Horeca in Eindhoven, Den Bosch en Breda nog te vroeg om definitief te zeggen of ondernemers dit wel of niet gaan volgen. De horeca in Tilburg weet nog niet wat het met dit dringende advies gaat doen.

“Als het een dringend advies is, dan denk ik wel dat we dat gaan opvolgen”, zegt Ruud Bakker, voorzitter Koninklijke Horeca Eindhoven. Dat houdt volgens hem in dat de richtlijnen van onze buurlanden worden gevolgd. “Zowel medewerkers en gasten zullen er dan één dragen. Alleen als je aan tafel zit, mag je mondkapje af.”

Breda denkt hier anders over, laat Johan de Vos van de Koninklijke Horeca Breda weten. “Het is een advies en geen verplichting, dus we communiceren naar onze leden dat ze de keuze zelf mogen maken”, zegt De Vos. Hij verwacht dat ondernemers in de stad hier gemengd mee om zullen gaan.

“De vraag is natuurlijk: als iemand geen mondkapje wil opzetten, ga je hem dan weigeren? Dat zorgt vaak voor gezeur. Ik denk dat we het moeten hebben van het gedrag van de gasten en dat ondernemers de keuze dan ook het beste bij de gasten zelf kunnen laten”, aldus De Vos.

De voorzitter van de Koninklijke Horeca Den Bosch, Bernhard Kuenen, lijkt zelf nog verdeeld over de kwestie. “Aan de ene kant wil je er alles aan doen om besmettingen tegen te gaan. Maar aan de andere kant zeggen cijfers van andere landen dat het horecabezoek afneemt als je mondkapjes verplicht. Dus dat geeft een gemengd gevoel”, aldus Kuenen.

De keuze zal in deze stad ook bij de ondernemers liggen. “Het is een advies, dus dat geeft ruimte voor verschillende interpretaties. Ik denk dat vooral kleine ondernemers zullen zeggen dat ze een mondkapje niet gaan verplichten.”

Bakker hoopt wel dat met het invoeren van de mondkapjes de openingstijden van de horeca in Eindhoven weer uitgebreid kunnen worden. Die zijn onlangs vervroegd naar tien uur ’s avonds. “Zo flexibel als de horeca is, zal die zich nu aanpassen. Maar ik hoop dat als we mondkapjes binnen verplichten, we er wel weer voor mogen kiezen de tenten tot middernacht open te houden.”