Extra maatregelen op Stratumseind in Eindhoven: 'Voorkomen dat we de Randstad achterna gaan'

De horecavereniging in Eindhoven neemt extra maatregelen op Stratumseind, de langste uitgaansstraat van Nederland. Zo wil ze voorkomen dat de horeca net als in de Randstad om twaalf uur dicht moet. ‘’Als we vier uur eerder dicht moeten is dat een kleine ramp’’, zegt Bram Merkelbach van Café Sgt. Peppers.

‘’Het gaat niet goed hier’’, zegt Ruud Bakker van Koninklijke Horeca Eindhoven. ‘’Het probleem is dat hier veel jeugd komt en die zijn klaar met alle regels. Daarnaast is het een smal straatje. We moeten echt voorkomen dat we de Randstad achterna gaan en daarom moeten we de anderhalve meter en het verplicht zitten handhaven."

"Tijdens piekuren staat iedereen hutjemutje op elkaar."

Bij Café Sgt. Peppers op het Stratumseind zien ze het vaak fout gaan. ‘’Wij hebben het binnen en op het terras allemaal onder controle, maar tijdens piekuren staat iedereen in een rij hutjemutje op elkaar. Het ziet er dan ook gewoon te druk uit dus er moet iets gebeuren."

In de video laat Ruud Bakker zien welke maatregelen worden genomen:

Stewards

Maatregelen die duidelijkheid geven zijn daarom nodig. Bakker benadrukt dat reserveren noodzakelijk is. Zo is Café Sgt. Peppers zaterdag al volgeboekt. In de rij gaan staan heeft geen zin meer. ‘’Vol is vol", is de boodschap van de zaak.

Om te voorkomen dat het in de uitgaansstraat mis gaat, wijzen stewards vanaf dit weekend mensen op de regels. "Die stewards mogen veel strenger handhaven", zegt Merkelbach. "Ze moeten echt aangeven ‘loop door en ga weg’."

Geen schermen

Verder komt er extra cameratoezicht en is aan uitbaters gevraagd om vanavond tijdens het voetbal geen schermen buiten te hangen. Daar houden tot nu toe alle ondernemers zich aan. "Normaal hangen hier schermen", vertelt Merkelbach. "Maar dat kan nu niet. Dan staat iedereen op straat naar de schermen te kijken. Nu staat alleen binnen voetbal op."

De horecavereniging ziet ook graag poortjes bij het begin van Stratumseind. "Je moet dan denken aan toegangspoorten zoals op Koningsdag. Als er een bepaald aantal mensen per vierkante meter is, gaan de hekken dicht en sluiten we de straat af." Die poortjes staan er zaterdagavond niet.

Tilburg

In Tilburg worden nog geen extra maatregelen genomen. Wel had Tim Wijdemans van de horeca in Tilburg contact met de veiligheidsadviseur. "De maatregelen zoals nu in de Randstad komen wellicht naar Brabant. Maar daar is nu geen aanleiding voor."

Volgende week wil Wijdemans met zijn collega's en de gemeente om tafel gaan zitten. "Maatregelen zoals in Eindhoven zijn hier niet nodig. Maar we moeten wel kijken welke scenario's mogelijk zijn." Tegelijkertijd vraagt de Tilburger zich af wat hij en zijn collega's nog meer moeten en kunnen doen. "Op veel plekken kan niet meer gedaan worden dan nu al het geval is."

Uitgaansleven niet zo groot

Ook in Den Bosch houdt Bart Kuenen rekening met regels zoals in de Randstad. De voorzitter van Horeca Den Bosch ziet wel dat in de veiligheidsregio waar Den Bosch onder valt de besmettingen toenemen. "In onze stad zijn de besmettingen al maanden laag, maar als het in Veghel slecht gaat dan worden wij daarin meegenomen." Als een veiligheidsregio namelijk maatregelen neemt, geldt dat voor het hele gebied.

Voor nu neemt Kuenen lokaal geen extra maatregelen zoals Eindhoven dat wel doet. "Wij hebben niet zo'n groot uitgaansgebied. Bij ons gaat het maar om zeven of acht zaken in de hele stad." Die uitgaansgelegenheden moeten zelf verantwoordelijkheid nemen, vindt Kuenen.