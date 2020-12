Bever zet met zijn dam droge beek onder water: 'Hopelijk blijft hij nog even'

Twee jaar geleden (links) stond het er nog kurkdroog, nu niet meer (foto's: Mari de Bijl). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. Zoals de ijverige bever uit Asten, die er eigenhandig voor zorgde dat een droge beek weer vol kwam te staan. Hoe gaat het nu met het beestje? Omroep Brabant blikt terug.

In augustus werd een bever uit Asten landelijk nieuws. De bever bouwde een dam van een meter hoog in de Astense Aa. Daarmee zorgde het diertje ervoor dat een deel van het riviertje bij Asten dat twee jaar geleden nog kurkdroog stond, weer helemaal onder water kwam te staan.

Boswachter Mari de Bijl was daar ongelofelijk blij mee. ‘’Ik zou daar zelf nooit zomaar iets mogen bouwen. Omdat de bever beschermd is, kon hij zijn gang gaan. Op die manier heeft hij de natuur enorm geholpen.’’

Boswachter Mari weet maanden later te vertellen dat de dam er nog steeds is. De bever zelf is moeilijker te vinden. ‘’Bevers leven zelf in een burcht. Ik ben daar bewust niet naar opzoek gegaan, omdat ik de rust van het beestje niet wil verstoren’’, vertelt hij. ‘’Daarnaast slapen bevers overdag en beginnen ze in actie te komen als de avond valt.’’

De kleine dam in Asten werd door meerdere landelijke media opgepikt. Ook trok de dam heel veel bekijks van wandelaars uit de omgeving. Daar was Mari erg blij mee. "Ik zag al die publiciteit ook een beetje als verzekering voor de bever. Zoveel mensen vonden het mooi wat er gebeurde, dat de kans klein was, dat de dam ooit weg zou moeten."

