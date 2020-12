Veel beschuit met muisjes in de dierentuinen: deze bijzondere dieren zijn in 2020 geboren

Brabant kreeg er onder andere pinguïns bij in 2020 (foto: ZooParc Overloon). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, leuk en vrolijk nieuws was. In de Brabantse dierentuinen zijn bijvoorbeeld een hele hoop schattige babydieren geboren dit jaar.

In een jaar tijd worden natuurlijk honderden dieren geboren. Sommige hiervan zijn net wat zeldzamer dan anderen. Een aantal dierenparken uit onze provincie kon dit jaar met trots mededelen dat zo’n bijzonder diertje bij hen was geboren.

Meerkat

In februari 2020 werd in ZooParc Overloon een brazzameerkat geboren. En dat maakte moeder Mouche erg bijzonder. In Nederland kwamen er de afgelopen twintig jaar namelijk maar twee meerkatten bij.

Die andere meerkat werd ook in ZooParc Overloon geboren. "Wij zijn de enige plek in heel Nederland waar brazzameerkatten leven", vertelt Roel Huibers van het dierenpark. "Je krijgt maar zelden de kans om een jong in eigen land te zien. De geboorte is heel erg bijzonder. "

Bij ZooParc Overloon is het de tweede geboorte van een brazzameerkat in dik een jaar tijd (foto: ZooParc Overloon). vergroot

Visaya wrattenzwijntjes

De geboorte van twee biggetjes klinkt misschien niet erg speciaal, maar dat vonden ze in Dierenrijk wel anders. Hier werden op 7 april twee zeldzame Visaya wrattenzwijntjes geboren. In het wild leven nog maar tweehonderd van dit soort zwijnen.

Moeder Malaya beviel al eerder van een nestje biggetjes en woont pas sinds 2019 in Dierenrijk.

De Visaya wrattenzwijntjes bij hun moeder (foto: Dierenrijk). vergroot

Vari’s

In april was het ook feest bij Zoo Veldhoven. Daar werden twee bonte vari’s geboren. De Zoo was ontzettend blij met de geboorte van de halfaapjes. "De dieren worden maar weinig gefokt en zijn ook niet echt bekend bij het grote publiek", vertelde Richard Loomans van het park.

Bonte vari in Zoo Veldhoven (foto: Zoo Veldhoven). vergroot

Kamelenjong

Mensen die op 29 mei een bezoekje brachten aan ZooParc Overloon hadden geluk. Daar werd midden op de dag een babykameel geboren.

Bezoekers keken toe hoe moeder Mosi een zoontje ter wereld bracht in het buitenverblijf. In totaal heeft de moeder haar veulen zo’n dertien maanden gedragen. Het jong kon een paar uur na de geboorte op eigen benen staan.

Het pasgeboren veulen (foto: ZooParc Overloon). vergroot

Rode panda

Ook beschuit met muisjes in Safaripark Beekse Bergen. In juli werd hier een rode panda geboren. Dat was nogal speciaal, omdat de rode panda geclassificeerd staat als een kwetsbare diersoort. Wereldwijd leven er nog maar zo’n 2500 van in het wild.

Foto: Mariska Vermij-van Dijk/Safaripark Beekse Bergen vergroot

Omroep Brabant blikt terug op een vrolijk of bijzonder verhaal uit 2020. Tot en met 31 december kun je dagelijks een nieuw vakje van de kalender openen voor een beetje vrolijkheid in dit zware jaar. Zo gaan we hopelijk met frisse moed 2021 in.

