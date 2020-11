Beschuit met muisjes in ZooParc Overloon: pinguïns, kangoeroes en capibara's geboren

Kleine capibara's bij ZooParc Overloon (foto: ZooParc Overloon) vergroot

Er is een ware geboortegolf in ZooParc Overloon. In het dierenpark zijn pinguïns, kangoeroes en capibara’s geboren. In totaal zijn er tien kleintjes geboren.

Het was druk in de kraamkamers van de dierentuin. De jongste nieuwe bewoners zijn drie kleine capibara’s. Die werden vorige week geboren en zijn daarmee de jongste bewoners van het park. Capibara’s zijn een soort knaagdieren. Ze staan ook bekend als waterzwijn, omdat ze goed kunnen zwemmen en veel in het water verblijven.

Rode reuzenkangoeroes

Ook de rode reuzenkangoeroes blijken jongen te hebben. Die worden bij kangoeroes ‘joey’s’ genoemd. Baby-kangoeroes kruipen direct na de geboorte bij hun moeder in de buidel. Daar groeien ze verder. Ze worden pas ontdekt als ze een paar maanden oud zijn en hun koppie buiten de buidel steken.

Bij drie rode reuzenkangoeroes is nu zo’n kleine joey gespot. Het duurt dan nog even voordat de jonkies ook uit de buidel komen.

Afrikaanse pinguïns

Dan zijn er ook nog kleintjes bij de Afrikaanse pinguïns. Daar zijn vier kleintjes uit het ei gekropen. Dat is goed nieuws, want de Afrikaanse pinguïn wordt ernstig bedreigd. Er is een fokprogramma voor deze soort.

Sinds een paar jaar leven er ook Afrikaanse pinguïns in ZooParc in Overloon. En het zouden er zomaar nog een paar meer kunnen worden, vertelt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel: “De pinguïn heeft het broedseizoen aan het eind van het jaar”, legt hij uit. “Dus er is zeker kans dat er nog meer eieren uitkomen.”

