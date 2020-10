Zo zien de eerste stapjes van babyneushoorn Ravy in de buitenlucht er uit

Babyneushoorn Ravy zet z'n eerste stapjes buiten (foto: Beekse Bergen/Mariska van Dijk) vergroot

De eerste stapjes waren ietwat onwennig en hij had een béétje aanmoediging van zijn moeder nodig, maar neushoornjong Ravy is donderdag voor het eerst buiten geweest. En aan de beelden te zien, bevalt het buitenverblijf van de Beekse Bergen hem wel.

Moeder Sofie moet hem even een zetje over de drempel geven, maar eenmaal buiten dartelt de kleine Ravy vrolijk in het rond. Samen met zijn moeder holt hij door het zand en verkent het buitenverblijf.

Ravy is een bijzonder jong. Hij is een witte neushoorn, ofwel een breedlipneushoorn. Op 7 oktober werd hij geboren in Safaripark de Beekse Bergen en de afgelopen drie weken heeft hij in het binnenverblijf gezeten. Maar volgens het park gaat het inmiddels zo goed met hem, dat de deuren naar het buitenverblijf voor het eerst open konden.

Af en toe naar buiten

Maar dat wil niet zeggen dat Ravy nu elke dag naar buiten kan. Sporadisch gaat de deur open, zegt verzorger Kris Jansen. "We letten daarbij op het weer en hoe de grond er uitziet. Voor zo'n kleine neushoorn is het beter als het niet té modderig is. Verder moet Ravy gewoon ook nog veel slapen en zorgen we er dus ook voor dat hij goed en veel kan rusten."

