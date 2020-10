Stokoude ringstaartmaki in de Beekse Bergen mag 34 kaarsjes uitblazen

De oudste ringstaartmaki van de Beekse Bergen heet Alex en vrijdag mocht hij 34 spreekwoordelijke kaarsjes uitblazen. Samen met zijn groepsgenoten kreeg hij een grote groente- en fruittaart om te delen.

En het was niet alleen een feestdag voor Alex en de andere ringstaartmaki’s, ook andere lemuren mochten een hapje mee-eten. Het is ook een beetje hun dag op deze vrijdag, het is namelijk Wereld Lemuren Dag.