Twee zwarte paardantilopen geboren in de Beekse Bergen, en dat is uniek

In de Beekse Bergen zijn twee zwarte paardantilopen geboren. In de Beekse Bergen leeft de enige groep van zwarte paardantilopen van Nederland.

De kleintjes, een mannetje en een vrouwtje, heten Ferry en Noreen. En ze doen het prima, zegt dierverzorger Rolf Veenhuizen. “Met de twee gaat het goed. Ze drinken goed en we hebben ze stevig op de poten zien staan. Dat is belangrijk. Noreen loopt inmiddels al mee op de savanne. Ferry blijft nu nog even in de stal, tot hij ook groot genoeg is om mee te gaan.”

De zwarte paardantilopen worden ook wel sabelantilopen genoemd. De jongen en vrouwtjes zijn bruin van kleur, maar de mannetjes hebben een glanzend zwarte vacht, vandaar de naam. In Nederland is dit de enige kudde, die met de komst van Ferry en Noreen nu is uitgebreid naar twaalf: drie mannetjes en negen vrouwtjes. Ook in Europa is het een van de grootste groepen.

Kijk hier naar de eerste beelden van de kleine zwarte paardantilopen:

De zwarte paardantilope komt vooral voor in Zuid-Afrika. Daar leven ze op de savannes. Ze zijn te herkennen aan hun grote hoorns: die kunnen zo’n anderhalve meter lang worden. Er wordt op gejaagd en daarom gaat het niet zo goed met deze dieren in de vrije natuur, zegt Veenhuizen. Daarnaast wordt ook hun leefgebied steeds kleiner door ontbossing.

Kraamvisite zit er nog even niet in: de Beekse Bergen is nog in ieder geval tot 18 november gesloten door de coronamaatregelen.

