Paul Pluijmert doodgestoken tijdens stapavond: justitie eist 12 jaar cel tegen Andy D.

Paul Pluijmert (23) uit Dordrecht werd doodgestoken op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. (Foto: Dirk Verhoeven) vergroot

Voor het op straat doodsteken van Paul Pluijmert (23) in 2018 moet Bredanaar Andy D. (38) als het aan justitie ligt twaalf jaar de cel in. Dat bleek donderdag in de rechtbank van Breda.

Joris van Duin Geschreven door

D. sloeg volgens justitie 's nachts op 4 november 2018 'een gat in het gezin van het slachtoffer', door Pluijmert in het centrum van Breda dood te steken. Het slachtoffer uit Dordrecht was met zijn vriendengroep naar de Nassaustad gekomen om te stappen. Daar zag Pluijmert dat de verdachte iemand anders in het gezicht sloeg, waarop hij hem aansprak. De verdachte trok volgens de aanklager een mes en stak er Pluijmert mee in de hartstreek.

Op aanwijzingen van getuigen vond de politie D. onder een auto in de Middellaan. Daar zagen agenten ook een bebloed mes. D. gaf tijdens de zitting aan dat hij Pluijmert niet met het mes, maar met een metalen aansteker had geraakt, nadat D. eerst zou zijn geslagen.

De officier van justitie omschreef Pluijmert als een 23-jarige jongeman, die in de bloei van zijn leven was: "Een persoon die eigenlijk nooit ruzie zocht, maar altijd sociaal, gemoedelijk en vriendelijk was. Maar juist dat lijkt hem fataal geworden te zijn."

