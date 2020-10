Directeur Oorlogsmuseum Overloon schrikt van twee grote inbraken in andere oorlogsmusea

Directeur Erik van den Dungen van het Oorlogsmuseum Overloon (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De directeur van het Oorlogsmuseum in Overloon is enorm geschrokken van de grote roof in het oorlogsmuseum in Ossendrecht. Hij maakt zich zorgen over zijn eigen museum. “Dit was de tweede grote inbraak in een oorlogsmuseum in 2,5 maand tijd. Dus we moeten wel echt stappen gaan zetten om de boel extra te beveiligen.”

Erik van den Dungen vindt het heel erg voor museumeigenaar Jan de Jonge. Dieven maakten voor honderdduizenden euro’s aan zeldzame museumstukken buit. “Ik begreep dat het om een privécollectie gaat en dat die niet verzekerd was. Dus dit is buitengewoon triest voor hem.”

Het is gissen waarom twee oorlogsmusea in Limburg en Brabant in korte tijd doelwit waren van een roof: “Militair materiaal heeft tegenwoordig natuurlijk een grote waarde. Maar we weten natuurlijk niet of het om dezelfde dadergroep gaat.”

Bezorgd

Hij maakt zich ‘zeker weten zorgen’ over zijn eigen museum. “Je hoopt natuurlijk dat de waardevolle collectie al goed genoeg beveiligd is. Vorig jaar hebben we de wapens en uniformen al achter gepantserd glas gezet. Maar ik heb natuurlijk geen enkele illusie dat je een inbraak 100 procent kunt voorkomen. Dit waren twee musea in Zuid-Nederland, dus dat is toch wel apart.”

