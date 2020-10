Borstkankeronderzoek moet zoiets worden als naar de tandarts gaan

Tom Sanders en zijn vrouw Paulette (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Vroeg opsporen van borstkanker, ook bij jonge vrouwen, zou net zo eenvoudig en gangbaar moeten worden als de halfjaarlijkse tandartscontroles. Dat vindt de Eindhovense stichting YvYa, die vrijdag gelanceerd wordt. De stichting werkt aan een scanmethode die vroege signalen van borstkanker op een gemakkelijke en vooral betaalbare manier kan detecteren. Nog voor de zomer moet een prototype beschikbaar komen.

Achter die zogenoemde Early Warning Scan zit niet een groot bedrijf in medische apparatuur, maar een groep particuliere ontwikkelaars rond Tom Sanders en zijn echtgenote Paulette Kreté. Sanders had een bedrijf in 3D-fotografie toen zijn vrouw kort na een goede uitslag van het reguliere borstkankeronderzoek toch een tumor bleek te hebben. Met zijn technische achtergrond verbaasde hij zich erover dat 3D-fotografie nog niet werd toegepast bij het opsporen van borstkanker.

Onderzoek digitaal nabootsen

Hij ging zelf aan de slag en won vorig jaar met een eerste opzet een startsubsidie van 25.000 euro van Holland High Tech. Dat gaf hem de mogelijkheid om samen te gaan werken met specialisten van Demcon in Best, een bedrijf dat onder andere beademingsapparatuur ontwikkelt. Zo ontstond een computermodel waarmee digitaal het onderzoek via zo’n scan kan worden nagebootst.

“Eigenlijk zit er in de computer nu een vrouw die we kunnen scannen”, zegt Tom Sanders. “De volgende stap is dat we van dat computermodel een fysiek apparaat gaan bouwen waarmee vrouwen op een eenvoudige manier gescand kunnen worden.”

In de video zie je een animatie van de Early Warning Scan:

Jonge vrouwen

Hij wil vooral dat de methode zo betaalbaar mogelijk blijft. “In de ideale situatie wordt het toegevoegd aan het landelijke borstkankeronderzoek”, legt hij uit. “Maar we willen ook dat het voor jonge vrouwen beschikbaar komt, want die vallen nu buiten de reguliere onderzoeken.”

Inmiddels is daaromheen de stichting YvYa geformeerd met een vijfkoppig bestuur met “topvrouwen uit de medische en universitaire en medische wereld”. Paulette Kreté: "Wij leveren de input en sturen de ontwikkeling van de scanmethode met kennis en advies. Maar we gaan ook op pad voor fondsenwerving.”

Vol vuur wijst ze op de urgentie om iets te kunnen doen aan het toenemend aantal jonge vrouwen met borstkanker. “Bij hen wordt de tumor vaak pas laat ontdekt. Vanuit de voorlichtingsprogramma’s wordt wel gewezen op eigen onderzoek, maar wie doet dat en vooral: wie weet wanneer je het goed doet?” De Early Warning Scan vervangt eigenlijk dat zelfonderzoek, zegt Paulette. “Je gaat er naartoe zoals je nu naar de tandarts gaat. Niets om je druk over te maken.”

Vrouwen die vanwege hun leeftijd wel in het landelijke screeningsprogramma vallen, haken volgens haar vaak af uit weerzin tegen de rontgenonderzoeken. “Je borsten worden platgeperst door een paar koude glasplaten en dat is niet alleen vervelend maar ook vaak pijnlijk.”

Zodra het prototype voor de Early Warning Scan klaar is om getest te worden zal er in ieder geval, zoveel is inmiddels wel duidelijk, geen gebrek zijn aan vrijwilligers. “Ze staan er nu al voor in de rij”, zegt Paulette.

