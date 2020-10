Auto beschoten in Tilburg, gewonde man aangehouden

In de voorruit van een BMW met Belgisch kenteken zit een kogelgat (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een auto is donderdagavond beschoten aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Een man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd later aangehouden, omdat de politie vermoedt dat hij geschoten heeft.

Het schietincident gebeurde donderdagavond rond kwart over acht. In de voorruit van een BMW met Belgisch kenteken is een kogelgat te zien.

"Het vermoeden is dat de schutter gewond raakte bij een vechtpartij", vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Het onderzoek is nog in volle gang. Veel is nog onduidelijk. In ieder geval is zeker dat niemand door een kogel gewond is geraakt."

Een traumahelikopter is opgeroepen maar hoefde niet ter plaatse te komen. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het incident is nog onbekend.

