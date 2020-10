Avondwinkel voelt het alcoholverbod en moet veel teleurgestelde klanten wegsturen

De drankafdeling in de AH in Geldrop is afgeschermd (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Het verbod op de verkoop van alcohol na acht uur 's avonds, heeft in de regio Eindhoven donderdagavond niet voor problemen gezorgd. Omroep Brabant hield een kleine steekproef en constateerde dat vooral de avondwinkel veel uit te leggen heeft aan haar klanten.

Bij de avondwinkel aan de Heezerweg in Eindhoven komen rond negen uur ’s avonds twee druk Engels sprekende mannen naar buiten. De een komt uit India, de ander uit Rusland. “Gisteravond heb ik hier na mijn werk nog een paar biertjes gekocht, maar nu zeggen ze dat ze geen alcohol meer verkopen na acht uur.” De Rus is teleurgesteld. “Ik had het nieuws moeten volgen, dan had ik het kunnen weten.”

'Ze proberen het toch'

De medewerker achter de balie – hij wil niet dat zijn naam genoemd wordt – heeft na achten al veel klanten weggestuurd, vertelt hij. “Bijna alle klanten die hier ’s avonds binnenlopen, komen voor alcohol en sigaretten. Ze proberen allemaal om toch nog wat bier of andere drank mee te nemen, maar dat gaat echt niet.” Problemen heeft dat nog niet opgeleverd, zegt hij. Wel omzetverlies. “Enorm veel.”

De Albert Heijn supermarkt aan de Heuvel in Geldrop houdt een scherp oog op de drankafdeling. “We kennen onze klanten”, zegt teamleider Niek Leupen. “Tussen acht en negen uur ’s avonds komen hier altijd veel Polen en Roemenen om bier te kopen. Vanavond ook. De meesten wisten niets van het verkoopverbod. Maar niemand heeft daar moeilijk over gedaan. Als je het rustig uitlegt, is er niks aan de hand.”

Mondkapjes

Rustig bleef het ook bij de Jumbo-supermarkt in Nuenen. “Hier woont alleen maar goei volk”, constateert eigenaar Roland Grimberg lachend vanachter zijn spatscherm. Het gedeeltelijke verkoopverbod heeft de eerste avond niet voor problemen gezorgd. “Nee, ik heb geen moeite met de maatregelen. Alleen die mondkapjes, dat vind ik lastig. Dat moet niet te lang duren."

Vooruitlopend op de verplichting om mondkapjes te dragen, heeft Grimberg in zijn supermarkt al een verbod ingevoerd. Alle medewerkers dragen een kapje of een spatscherm. "Maar het is eigenlijk niet vol te houden."

De Rus heeft intussen na wat telefoneren een fles whisky kunnen ‘regelen’. Hij wil niet zeggen waar hij die kan ophalen. "Vrienden", zegt hij. Want zijn weekend begint en daar hoort drank bij. Opnieuw gaat hij de avondwinkel in, om even later naar buiten te komen met een grote fles cola.

