Rood-witte linten liggen klaar in de supermarkten, na acht uur geen alcohol meer

Supermarkten maken zich op voor de eerste avond van de drooglegging. Na acht uur vanavond mag er elke avond geen alcohol meer verkocht worden. Het is een van de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus in Nederland. Behalve dat er geen alcohol verkocht mag worden, mag je het 's avonds ook niet meer bij je hebben op straat of op andere openbare plekken.

Bij de supermarkt Plus Eijkemans Uden liggen de plannen al klaar. Stipt om acht uur wordt een rood-wit lint gespannen voor het schap waar de flessen wijn in staan, zegt bedrijfsleider Raymond van Westrienen. Ook worden er borden neergezet waarop staat dat er geen alcohol meer verkocht mag worden en wordt het omgeroepen via de radio in de winkel.

“Onze hoop is dat mensen wel begrijpen wat de regels zijn, en niet de kassières lastig gaan vallen omdat ze niet aan alcohol kunnen komen.”

Eerder dicht

De winkel heeft overwogen om gewoon eerder dicht te gaan, maar dat ging niet door. “We hebben overlegd met collega-ondernemers in Uden”, zegt Van Westrienen. “Maar de Albert Heijn heeft landelijk besloten dat hun filialen niet eerder dicht gaan. Dus dat dwingt alle anderen eigenlijk om ook open te blijven.”

En dus maatregelen te nemen. In de winkels met linten en borden en bij de slijterij die bij het pand zit door het rolluik naar beneden te doen. “Dat is een stuk makkelijker, vanaf acht uur kan er gewoon niemand meer naar binnen.”

De supermarkten nemen de maatregelen dus serieus en dat is ook nodig. Een boa van de gemeente is al langs geweest om te bekijken hoe de supermarkt denkt te gaan regelen dat er niemand meer alcohol kan kopen na acht uur 's avonds. En een controle is ook al aangekondigd, stelt de bedrijfsleider. Er kunnen dus geen uitzonderingen worden gemaakt.

Ook niet online

Voor wie denkt de nieuwe maatregelen te kunnen omzeilen door zijn boodschappen dan maar online te bestellen en te laten bezorgen: als je boodschappen ná acht uur worden bezorgd, worden alle alcoholhoudende dranken uit je bestelling verwijderd. Dat melden verschillende supermarkten als Plus maar ook Jumbo en Albert Heijn op hun website.

