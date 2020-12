Jeroen hield een First Dates voor mensen met een beperking en is nu zelf ook verliefd

Jeroen heeft de liefde gevonden! (foto: Franca van den Bosch). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook mooi, leuk en vrolijk nieuws was. De 25-jarige Jeroen van den Bosch uit Handel was het single zijn helemaal zat en besloot het heft in eigen hand te nemen. Hij organiseerde een ‘First Dates’ voor mensen met een beperking, net als hij. Maar heeft hij inmiddels de liefde gevonden?

Jeroen was hartstikke tevreden met zijn leven, op een ding na: er miste een leuke, blonde, spontane vriendin. Dus bedacht hij een initiatief vergelijkbaar met het datingprogramma 'First Dates' op tv, maar dan voor mensen met een beperking. 'Uniek en Romantiek', werd de naam.

"Ze is blond en heel leuk!”

De dates vonden in september plaats en waren een enorm succes: in twee dagen tijd gingen maar liefst 44 mensen op date. “Het was geweldig. Iedereen zat op een roze wolk. Er zijn nu vier stelletjes die verkering hebben. Daarnaast nog zes mensen die vlinders hebben en aan het daten zijn en er zijn een aantal vriendschappen uit ontstaan”, laat moeder Franca van Den Bosch weten.

De eerste dates waren erg geslaagd! vergroot

Maar heeft zoon Jeroen ook de liefde gevonden? “Jazeker, hij heeft nu verkering. En ja, ze is blond en heel leuk!”

De blind dates voor mensen met een beperking waren een onverwacht groot succes. “De aanmeldingen blijven binnen stromen: het zijn er al meer dan tweehonderd. We gaan de dates in de toekomst waarschijnlijk ook op andere locaties houden.”

We tellen met deze Goed Nieuws-kalender af naar 2021: een jaar dat hopelijk voor iedereen minder zwaar wordt dan 2020. Maar omdat ook dit jaar veel moois te bieden had, vind je hier elke dag een nieuw, vrolijk verhaal uit 2020.

