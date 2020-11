Marc en Ellen maakten gratis mondkapjes en daarom moeten zij de Brabanders van het Jaar worden

Marc Schoutens uit Heeswijk-Dinther en Ellen Willink uit Den Bosch hebben begin dit jaar voor duizenden mensen gratis mondkapjes gemaakt. En honderden beschermende jassen voor mensen die in de zorg werken. Met hun Brabant Mondkapjes Initiatief gaven ze alles gratis weg aan mensen die het goed konden gebruiken. Daarom zijn Marc en Ellen genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Het atelier van kledingontwerpster Ellen lag bezaaid met rollen stof, tape en touwtjes. Met een grote groep vrijwilligers maakten ze tijdens de coronapiek zo'n 2000 mondkapjes per dag. Ellen: "We hadden heel sterk het gevoel dat we iets moesten doen om te helpen. Ik heb wel verstand van patronen en van kleding ontwerpen. Daar hebben Astrid en ik ons op gestort. Marcel had een snijmachine en Marc had contact met de ziekenhuizen. Dus toen zijn we aan de slag gegaan."