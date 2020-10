Waalwijkse viroloog niet blij met druk die Trump legt op ontwikkeling vaccin: ‘Hoop dat hij bluft’

Andrea Pruijssers werkt in Amerika keihard aan een vaccin tegen corona (foto's: Andrea Pruijssers). vergroot

“We kunnen niet sneller”, zegt viroloog Andrea Pruijssers uit Waalwijk over de ontwikkeling van een coronavaccin. Pruijssers werkt in Amerika onder grote tijdsdruk keihard aan de ontwikkeling van zo'n vaccin. Dat de Amerikaanse president Donald Trump de druk nog extra opvoert, maakt haar ‘nerveus’. Dit zegt ze maandag in een reportage van EenVandaag.

Trump stelde half september dat er over drie à vier weken een vaccin zou zijn. Nu dus. “De president heeft natuurlijk veel macht”, zegt Pruijssers in de reportage. Toch hoopt de viroloog, die aan de Vanderbilt University in Nashville werkt, dat het ‘bluf’ is van Trump als hij zegt dat het vaccin waaraan zij werkt nu heel snel moet worden goedgekeurd. Dit terwijl zij en haar collega's nog niet beschikken over alle data die nodig zijn om er zeker van te zijn dat het vaccin veilig en effectief is.

Wil hij dat het nu wordt goedgekeurd, ‘dan hebben we wel een probleem’, zegt de geboren en getogen Waalwijkse. En als het vervolgens misgaat, ‘worden wij erop aangekeken.’ Ze hoopt dus op bluf van de president. Maar in haar achterhoofd speelt zeker de gedachte ‘wat als hij het gedaan krijgt.'

'Niet haalbaar'

“Wat Trump zegt, is niet haalbaar”, zegt de viroloog die op haar 23e naar Amerika verhuisde. “Het enige wat we aan het eind van de maand weten, is of ons vaccin misschien effect heeft.” Aan het eind van het jaar kan dan volgens haar op zijn vroegst worden begonnen met vaccineren. “Dan hebben we daarvoor, realistisch gezien, alle data”, verwacht ze.

Het vaccin waaraan Pruijssers en haar collega’s werken, wordt wereldwijd gezien als een van de meest kansrijke. Ze werkt er zeven dagen in de week, twaalf uur per dag aan, zo vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. “Normaal duurt de ontwikkeling van een vaccin jaren. Nu proberen we het binnen een jaar te doen. Ongehoord”, stelde ze.

